Wakanda Forever, perché Shuri incontra quel personaggio nel piano ancestrale?

Nel sequel di Black Panther, la principessa Shuri diventa la nuova Pantera Nera e, seguendo il rituale, finisce nel piano ancestrale dove incontra un personaggio inaspettato (o quasi): ma perché proprio lui?

Black Panther: Wakanda Forever è finalmente disponibile in streaming su Disney+ e una delle domande più gettonate del sequel riguarda la principessa Shuri. Con il ritorno in Wakanda, il pubblico ha salutato ufficialmente Chadwick Boseman e la sua Pantera Nera. Il compianto attore, spentosi a 44 anni dopo una battaglia contro il cancro, non è stato sostituito: Re T’Challa ha contratto una misteriosa e grave malattia ed è morto, prima che sua sorella potesse replicare l’erba a forma di cuore e tentare di salvarlo. Una perdita straziante per il popolo wakandiano e per la sua famiglia, ancor di più per Shuri che avrebbe voluto salvarlo con tutta se stessa. In merito al sequel di Black Panther, c’è una curiosità che riguarda proprio la principessa interpretata da Letitia Wright.



Black Panther: Wakanda Forever, chi incontra Shuri nel piano ancestrale e perché

Attenzione. A seguire ci saranno spoiler relativi a Wakanda Forever. Fatte le dovute premesse, il sequel di Black Panther ha messo un punto definitivo ad un’era Marvel. L’MCU ha così terminato la sua Fase 4. La successiva è in partenza con Ant-Man and the Wasp: Quantumania e promette nuova azione su grande e piccolo schermo. Ma, tornando al Wakanda, nel film sequel è stata inserita una nuova Pantera Nera con le fattezze di Shuri. La principessa, dopo aver perso anche sua madre, ha assunto l’erba a forma di cuore diventando la prossima protettrice della sua nazione. Ma, come prevede il rituale, prima di poter acquisire i poteri della Pantera, Shuri è finita nel piano ancestrale. Mentre suo fratello T’Challa ha incontrato suo padre, Shuri si imbatte in Killmonger. Perché?