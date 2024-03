Vita da Gatto: in anteprima esclusiva il poster del tenerissimo adventure family movie in uscita il 18 aprile

News Cinema

Distribuito da Plaion Pictures, arriva il 18 aprile al cinema un film imperdibile. Si intitola Vita da Gatto, è diretto da Guillaume Maidatchevsky, ha vinto a Giffoni nella sezione Elements 6+ e noi vi anticipiamo il poster in esclusiva.

Dopo l'anteprima nazionale al Giffoni Film Festival 2023, dove è stato premiato come miglior film nella sezione Elements +6, Vita da Gatto arriverà nei cinema italiani dal 18 aprile distribuito da Plaion Pictures. Il film è diretto da Guillaume Maidatchevsky, regista con un background da biologo, capace di mettere in scena avventure emozionanti raccontate ad altezza di animale, come dimostrato in Ailo - Una avventura tra i ghiacci e Kina e Yuk alla scoperta del mondo. In Vita da Gatto, Maidatchevsky - pur allontanandosi dallo stile documentaristico - dà nuovamente prova della propria sensibilità firmando un vero e proprio live action per tutta la famiglia. Tratto dal romanzo "Rroû", classico francese di Maurice Genevoix che ha incantato generazioni, è una storia di amicizia e crescita dal significato universale, in cui molte famiglie sapranno riconoscersi, rappresentando in modo genuino il mondo felino e l'intima emozionante relazione che si può instaurare tra gli animali e i bambini. Siamo lieti di presentarvi in anteprima esclusiva il tenero poster ufficiale italiano di questo bel film, per grandi e piccoli.





Vita da Gatto: la trama di un insolito adventure movie

Vita da Gatto segue il viaggio di Clémence (la giovanissima e talentuosa Capucine Sainson-Fabresse) e del suo gattino che ha trovato in soffitta, Rroû, mentre lasciano Parigi per trascorrere le vacanze in campagna. Mentre la piccola Clémence è alle prese con l’accettazione della separazione dei genitori e ha bisogno di tutto il sostegno e conforto che il suo piccolo amico può darle, Rroû scopre la natura selvatica e fa amicizia con Câline, una gattina bianca che si aggira nei boschi. I giorni passati nella casa di campagna a ridosso della foresta fanno riaffiorare in lui un lato felino più selvaggio, che lo spinge a seguire il richiamo irrefrenabile verso una vita libera e all’avventura. Dandosi supporto a vicenda, Clémence e Rroû scopriranno cosa vuol dire crescere insieme e imparare a prendere decisioni difficili, come scegliere cos’è meglio per coloro che amiamo.

Vita da Gatto, parla il regista Guillaume Maidatchevsky

Vita da Gatto è una storia di apprendimento su come due persone possono costruirsi. Mostra come, durante una separazione, una terza parte - in questo caso il gatto - intervenga per aiutare. Credo molto nell'idea che un animale possa portare serenità. Volevo raccontare la specie felina così com'è: a volte carina, ma anche cacciatrice, predatrice, capace di giocare con le sue prede. Volevo che i bambini capissero che il gatto ha la sua libertà. E che sta a lui decidere se prenderla o meno.”