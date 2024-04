Vincent deve morire: il trailer italiano ufficiale di un horror davvero insolito

News Cinema

Arriva il 30 maggio nei cinema italiani quest'opera prima del francese Stéphan Castang presentata alla Semaine De La Critique dello scorso anno e al 41° Torino Film Festival. Ecco trailer, trama e poster di Vincent deve morire|

Vincent è un uomo normale. Un uomo mite, col suo lavoro, le sue amicizie, le sue abitudini. Un giorno, all'improvviso, senza che esista una ragione apparente, Vincent inizia a essere violentemente aggredito dalle persona che incontra: ma aggredito in maniera tale, con tale intensità, e da un numero sempre cresente di persone, da mettere la sua vita a repentaglio.

Questo è il curioso spunto che sta alla base di Vincent deve morire, insolito film horror diretto dall'esordiente Stéphan Castang che è stato presentato in prima mondiale alla Semaine de la Critique dello scorso anno, e che è stato parte del programma del Torino Film Festival 2023.

Interpretato da Karim Leklou nel ruolo del protagonista, e con anche Vimala Pons e François Chattot nel cast, Vincent deve morire viene descritto come "la brillante messa in scena di una società distopica sempre più violenta e individualista spinta all'estremo", e nel corso dei mesi ha ottenuto una candidatura agli European Film Awards, una candidatura ai César, due candidature ai Lumière Awards.

Qui di seguito il trailer italiano, la trama e il poster ufficiali di Vincent deve morire, che arriverà sugli schermi dei cinema italiani dal prossimo 30 maggio con I Wonder Pictures:





La vita scorre placida e senza sorprese per Vincent. Finché, d’un tratto e senza apparente motivo, dei perfetti sconosciuti iniziano ad attaccarlo con chiari intenti omicidi. Il numero dei suoi aggressori sale giorno dopo giorno: basta uno sguardo e tutti vogliono la sua testa. Costretto alla fuga, l’uomo si trova così coinvolto in una spirale di violenza inspiegabile e del tutto fuori controllo. Ma come puoi difenderti, se il tuo nemico è il mondo intero? Tra gli zombi di Romero e il Carpenter di Essi vivono, un survival horror sorprendente e mozzafiato in cui nessuno è mai al sicuro.