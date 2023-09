Hollywood: Trovato un accordo con gli sceneggiatori, lo sciopero è finito

News Cinema

Dopo quasi cinque mesi è stato trovato un accordo definito dalle parti storico fra il sindacato degli sceneggiatori americani e gli studios di Hollywood. Una notizia che pone fine allo sciopero, in attesa che anche gli attori trovino un punto di contatto.

Ci sono voluti cinque mesi per trovare un accordo per i prossimi tre anni fra il sindacato degli sceneggiatori, la WGA, e gli studios di Hollywood insieme alle piattaforme streaming, la AMPTP. Mesi di sciopero duro e di sospensione per molte produzioni, al cinema e in televisione, anche per il successivo appoggio degli attori, che a questo punto ci si aspetta trovino un accordo nelle prossime ore. "Un momento storico". Così è stato definito dai diretti interessati, mentre tutta l'industria si lascia andare a un sospiro di sollievo, proprio mentre il botteghino americano iniziava a soffrire seriamente per l'assenza di prodotto.

Un accordo arrivato dopo cinque giorni consecutivi di trattative, coinvolgendo questioni legali complesse e un'analisi ovviamente paragrafo per paragrafo e cavillo per cavillo. Uno degli argomenti più scottanti, l'ultimo trattato, è stato quello dell'utilizzo di contenuti generati dall'Intelligenza artificiale. I negoziatori del WGA hanno definito così il risultato, "Possiamo dire, con grande orgoglio, che questo accordo è eccezionale, con significativi guadagni e forme di protezione per gli sceneggiatori in ogni settore". A questo punto le manifestazioni sono state sospese e martedì saranno gli iscritti a votare definitivamente la ratificazione del contratto, che sembra però scontata. Prima di questo atto nessuno tornerà al lavoro senza autorizzazione, come ha tenuto a precisare il sindacato.

Per i dettagli bisognerà aspettare i prossimi giorni. "Non vediamo l'ora di condividere ogni aspetto con voi", hanno scritto in una email i negoziatori agli 11 mila associati, "ma non possiamo farlo fino a che non siano sistemati tutti i puntini sulle i. Altrimenti si complicherebbe la nostra capacità di concludere il lavoro al meglio. Come siete stati pazienti finora, vi chiediamo di esserlo ancora, un'ultima volta". Il che vale anche per noi tutti che assistiamo e non vediamo l'ora, a questo punto, che anche gli attori si accordino per il meglio, in modo da scongiurare ulteriori rinvii di uscite in sala che potrebbero danneggiare la notevole ripresa al botteghino di quest'estate.

Insomma, un'ottima notizia, che presto potrebbe diventarlo ancora di più.