Vetro: Una ragazza vede il male dalla finestra nell'intrigante trailer del film

News Cinema

Vetro è un thriller psicologico che segna l'esordio nella regia di Domenico Croce e che sarà mostrato in anteprima al Bif&st 2022, prima di uscire in sala il 7 aprile. Del film è arrivato l'accattivante trailer.

Uscirà il prossimo 7 aprile, dopo essere stato presentato in anteprima nazionale al Bari International Film Festival il 30 marzo, Vetro, che è l’opera prima di Domenico Croce, vincitore di un David di Donatello con il cortometraggio Anne.

Vetro è un thriller psicologico in cui recitano Carolina Sala, Tommaso Ragno e Marouane Zotti. La prima la ricordiamo in Fedeltà, La guerra è finita e Pezzi unici, mentre il secondo, che ha alle spalle una lunga carriera teatrale, lo abbiamo visto in Chimera, Anche libero va bene, Siccità, Tre piani, Il cattivo poeta. Quanto al terzo, nel suo curriculum ci sono In memoria di me e May I Destroy You. Prodotto da Daniele Basilio e Silvio Maselli per Fidelio e da Vision Distribution, che lo distribuirà, il film è basato su una sceneggiatura di Ciro Zecca e Luca Mastrogiovanni.

La trama di Vetro

Di cosa parla Vetro, che è stato girato interamente a Roma nei teatri di posa del Centro Sperimentale? Ecco la sinossi ufficiale del film:

LEI è una ragazza che da un tempo indefinito non esce dalla propria stanza. Vive con il suo cane e con suo padre, al quale però non è concesso di varcare la soglia della sua stanza. La rigida routine che scandisce le sue giornate viene interrotta quando, osservando dalla finestra, si convince che nel palazzo di fronte una donna sia tenuta segregata, e inizia così a combattere tra il desiderio di salvarla e l’impossibilità di uscire dalla propria prigione. Durante la sua indagine conosce Dev, un ragazzo più grande con il quale inizia una relazione on-line, fatta di chat e videochiamate, e che sarà suo complice nel capire cosa stia succedendo realmente nel palazzo di fronte. Ma dietro un Vetro non tutto è davvero come appare.

Parlando del film, il regista Domenico Croce ha dichiarato:

Vetro è un racconto sulla capacità di restare aggrappati a se stessi quando gli affetti intorno scarseggiano. Per questo motivo ho deciso che il punto di vista migliore sarebbe stato quello della “forza interiore” della protagonista: come un personaggio invisibile a volte alleato, altre distratto, che osserva silenziosamente ogni suo movimento e spesso si mette in gioco per lei

Il trailer di Vetro

Vetro è una produzione Fidelio - società di produzione cinematografica e audiovisiva fondata da Daniele Basilio e Silvio Maselli - e Vision Distribution in collaborazione con Sky e Amazon Prime Video. Del team creativo di Fidelio fanno parte anche Valerio Mastandrea e la danzatrice e coreografa Elisa Barucchieri. Del film è arrivato proprio oggi il trailer. Guardandolo, si colgono atmosfere che ricordano La finestra sul cortile, anche se a osservare il mondo da una finestra è una ragazza dai capelli ricci e rossi che ha paura di uscire di casa e, come si conviene in una storia contemporanea, il computer, o meglio una chat, ha un ruolo fondamentale.