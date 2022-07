Vertigini? Accomodatevi: il trailer di Fall, un thriller horror che raggiunge nuove vette

News Cinema

Guardate il trailer di Fall e giudicate voi stessi se il rischio vertigine da seduti è concreto.

La paura sfiora nuove vette nel film Fall, un thriller quasi horror il cui scopo è sfidare coloro che soffrono di vertigini. Questo nuovo titolo cinematografico arriva dai produttori di 47 metri, un film del 2017 che cercava di stuzzicare i sensi gli spettatori con la combinazione squali-acque profonde-claustrofobia. La regia di Fall è di un certo Scott Mann i cui quattro titoli precedentemente diretti corrono tutti sul filo dell'adrenalina (L'ultima partita e Bus 657, per citarne gli ultimi due), mentre a interpretare le due donne protagoniste ci sono Virginia Gardner e Grace Caroline Curray. In quella che presumibilmente è una comparsata di prestigio troviamo invece Jeffrey Dean Morgan.

La storia di Fall segue le due amiche Becky e Hunter che hanno un debole per l'avventura. Quando si trovano in una zona desertica e si imbattono in una torre per le comunicazioni radio, da esperte arrampicatrici non resistono alla tentazione e decidono di scalarla. Oltre ad assottigliarsi sempre di più, il traliccio trae loro in inganno lasciandole bloccate a un'altezza di 600 metri. Come riusciranno a sopravvivere lassù Becky e Hunter, senza risorse e senza un modo per scendere? Qui sotto il trailer di Fall che uscirà nei cinema statunitensi il 12 agosto 2022.