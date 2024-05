Verity, il romanzo di Colleen Hoover diventa un film

News Cinema

Dopo It Ends With Us in arrivo questa estate al cinema, anche un altro romanzo di successo di Colleen Hoover diventerà un film: Verity è in fase di sviluppo con Amazon MGM Studios.

In attesa di It Ends With Us, i fan di Colleen Hoover potranno ulteriormente rallegrarsi al pensiero che un altro romanzo del suo repertorio diventerà un film per il grande schermo. Romanzo best seller, ha dominato per mesi le classifiche ed è pronto a conquistare anche il cinema: Verity, descritto come un romance thriller, ha intrigato Amazon MGM Studios, che lo adatterà per lo schermo. Secondo The Hollywood Reporter, la sceneggiatura del film è stata affidata a Hillary Seitz ed è attualmente in fase di lavorazione. Anche l’autrice del romanzo ha prontamente condiviso la notizia attraverso i propri canali social, rendendola ufficiale.

Colleen Hoover accompagnerà il pubblico del grande schermo con diversi progetti: tra non molto, infatti, Blake Lively affiancherà Justin Baldoni in It Ends With Us. Siamo noi a dire basta, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo che ha stregato tutto il mondo, generando un fenomeno letterario a partire da TikTok. Per Colleen Hoover rappresenta il suo primo adattamento per il grande schermo, atteso in sala questa estate (precisamente il 9 agosto 2024), per cui Verity sarà il secondo del suo repertorio. Il romanzo racconta la storia di Lowen Ashleigh, un aspirante scrittore che riceve una proposta interessante. Verity Crawford, autrice rinomata, ha subito un incidente debilitante e non è più in grado di completare il suo ultimo romanzo, per cui suo marito contatta Lowen proponendogli di aiutare Verity. Una volta giunto alla tenuta Crawford, Lowen scopre che dietro quella facciata da vita perfetta potrebbe nascondersi molta oscurità e che quella finzione così cupa in realtà potrebbe essere un riflesso della verità.

I romanzi di Colleen Hoover hanno affrontato una sorta di rinascita negli ultimi anni, complice il passaparola di TikTok e il fenomeno del BookTok che ha rilanciato diverse penne internazionali. Nel 2022, infatti, ben sei romanzi della Hoover hanno scalato la classifica del New York Times, con oltre 20 milioni di copie dei suoi romanzi vendute in tutto il mondo. Il Time l’ha così inserita nell’elenco delle 100 persone più influenti al mondo. Attualmente Verity è in fase di sviluppo, ma non è stato ancora annunciato il cast protagonista né una data d’uscita.