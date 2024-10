Venom: The Last Dance, partenza inaspettata al boxoffice cinese

News Cinema

Nonostante il secondo capitolo della trilogia non sia uscito in Cina, il pubblico da quelle parti non ha dimenticato Eddie Brok e il suo Simbionte: Venom - The Last Dance è partito con oltre 9 milioni di dollari, portando gli analisti a rivedere le stime sulla partenza globale del film di Kelly Marcel con Tom Hardy.

Negli ultimi tempi vi abbiamo raccontato che la Cina non è più un mercato sotto i radar di Hollywood, e che ogni successo da quelle parti viene più che altro vissuto come un colpo di fortuna: ebbene, pare che uno di quei colpi lo stia battendo Venom: The Last Dance, ora anche nei nostri cinema. Appena uscito in Cina, il film di Kelly Marcel con Tom Hardy targato Sony ha infatti fatto registrare un debutto di tutto rispetto da quelle parti, tanto che quella cifra, sommata alle altre in giro per il mondo, fa alzare le previsioni degli analisti per l'esordio di questo terzo e conclusivo atto della trilogia. Leggi anche La Cina vuole meno Hollywood, spinge per le produzioni nazionali, i blockbuster stanno perdendo una fonte di reddito

In Cina la partenza di Venom: The Last Dance è confortante: sarà un successo?