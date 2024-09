Venom: The Last Dance, il final trailer italiano ufficiale del film con Tom Hardy

News Cinema

Il ritorno del simbionte alieno e del suo ospite umano Eddie Brock è previsto per il 24 ottobre nei cinema di tutta Italia. Ecco il trailer finale di Venom: The Last Dance.

I due film stand alone su Venom, il simbionte alieno nato come villain nei fumetti dell'Uomo Ragno, che fanno parte del cosiddetto Sony's Spider-Man Universe, sono stati dei successi di pubblico ma anche ingiustamente vituperati dalla critica. Si tratta invece di due esempi interessanti di come il cinecomic possa mantenere una natura ludica e evitare di prendersi troppo sul serio, dietro alla facciata di ostentata ironia, come troppo spesso accade nelle opere del Marvel Cinematic Universe.

Dopo il primo film del 2018 diretto da Ruben Fleischer e il sequel Venom: La furia di Carnage diretto nel 2021 da Andy Serkis, arriva nei cinema il 24 ottobre prossimo quello che è il terzo e conclusivo capitolo della trilogia dedicata al personaggio e interpretata da un divertito e divertente Tom Hardy nei panni del giornalista Eddie Brock, che si trova a convivere col il simbionte: Venom: The Last Dance.

Di questo terzo film, che è scritto e diretto da Kelly Marcel, da sempre legata a questa trilogia come sceneggiatrice e produttrice, Hardy è stato anche autore del soggetto, scritto a quattro mani con la stessa regista come già accaduto per il capitolo precedente. Nel film, al fianco di Hardy, ci sono questa volta attori come Juno Temple, Chiwetel Ejiofor, Rhys Ifans e Stephen Graham.

Qui di seguito, il final trailer italiano ufficiale di Venom: The Last Dance:

Eddie e Venom sono in fuga. Braccati da entrambi i loro mondi, e con la rete che si stringe attorno a loro, saranno costretti a prendere una decisione devastante che farà calare il sipario sull'ultimo ballo di Venom e Eddie.