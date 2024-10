Venom: The Last Dance è primo al boxoffice italiano del weekend

News Cinema

Il debutto di Venom: The Last Dance con Tom Hardy segna un primo posto al botteghino italiano del weekend, con una media per sala notevole. Lo seguono Parthenope di Paolo Sorrentino e Il robot selvaggio.

Venom: The Last Dance in quattro giorni ha conquistato la vetta del boxoffice italiano del weekend, con 3.194.000 euro e una media per sala di 7.885, davvero un abbraccio "simbiontico" del pubblico nostrano per Tom Hardy e l'inseparabile presenza aliena, che hanno concluso il loro viaggio con questo ultimo atto della trilogia Sony / Marvel. Curiosamente, nel mondo il film ha già raccolto 175.000.000 di dollari, ma proprio negli USA il suo debutto è stato debole, con appena 51 milioni (fonte Boxofficemojo), lì dove i precedenti si erano collocati tra gli 80 e i 90. Insomma, se si attende un responso generale sul destino dei cinecomic, i segnali continuano a essere ambigui: stando a Deadline il lungometraggio di Kelly Marcel ha avuto un budget sui 120 milioni, perciò sembra avviato per lo meno a recuperare il suo costo. Non ci sono le basi per parlare di flop, almeno per ora.

Entra al secondo posto Parthenope di Paolo Sorrentino, dove si racconta la splendida giovinezza di una ragazza napoletana (Celeste Dalla Porta), attraverso incontri segnanti. Il cast comprende tra gli altri Gary Oldman, Isabella Ferrari, Silvio Orlando, Luisa Ranieri e Stefania Sandrelli. L'incasso è di 1.907.100 euro, poco più di 2 milioni calcolando anche le anteprime. Il film, esordio della distribuzione PiperFilm, è passato qualche giorno fa alla Festa del Cinema di Roma, dopo essere stato in concorso all'ultimo Festival di Cannes.

Scivola dalla prima alla terza posizione Il robot selvaggio della DreamWorks Animation, dove Chris Sanders adatta il libro illustrato di Peter Brown, sulla robot Rox che su un'isola sperduta si scopre mamma, per badare a un orfano di oca. Raccoglie altri 958.200 euro, tocca in Italia i 4.760.000. Costato sui 78 milioni di dollari (fonte Variety), nel mondo è un successo da 232.326.270 dollari.