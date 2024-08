Venezia si apre con un ringiovanito Tim Burton e un Leone a Sigourney Weaver

News Cinema

Si è commossa ricordando la possibilità che Kamala Harris arrivi alla presidenza degli Stati Uniti. Proprio lei, Sigourney Weaver, che stasera riceverà il primo Leone d'oro alla carriera in occasione della cerimonia di apertura del Festival di Venezia 2024. Primo film per Tim Burton.

Sono 81 edizioni, a partire dal lontano 1932, quando il Festival di Venezia, primo festival a livello mondiale debuttò in un’Italia e un mondo molto lontano da quello odierno. Dopo lo sciopero di attori e sceneggiatori dello scorso anno, la Mostra torna con un ottimo equilibrio sulla carte fra titoli attesi e di qualità e divi da red carpet, anche se si conferma la tendenza degli ultimi tempi, anche a Cannes, di escludere ogni contatto con la stampa da parte dei titoli e dei nomi più grossi, a parte gli impegni ufficiali del festival.

Sono ormai le foto e i video glamour, sponsor ben presenti, a rappresentare la quasi totalità degli impegni di chi viene al Lido di Venezia e spera in un ruolo da protagonista per la stagione dei premi. I film italiani anche questo’anno sono ben cinque, confermando la scelta post pandemica per sostenere la ripresa della nostra industria, con il dubbio che il risultato ottenuto sia realmente questo. Ma ce lo confermerà il tempo, per ora sappiamo che saranno Campo di battaglia di Gianni Amelio, Vermiglio di Maura Delpero, Iddu di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, Queer di Luca Guadagnino e Diva futura di Giulia Steigerwalt. La giuria di Venezia 81 sarà presieduta da Isabelle Huppert, a farle compagnia un gruppo eterogeneo di registi e attori, fra cui il nostro Giuseppe Tornatore.

In serata si terrà la consueta cerimonia di apertura, con madrina Sveva Alviti, modella e attrice conosciuta quasi esclusivamente per il biografico Dalida. Primo film, Beetlejuice Beetlejuice di Tim Burton. Occasione per consegnare un meritato Leone alla carriera a Sigourney Weaver, mentre l’altro sarà per Peter Weir. L’attrice protagonista di Alien si è commossa, in conferenza stampa, parlando della candidata alla presidenza degli Stati Uniti, Kamala Harris. Si è detta molto eccitata per lei, per la possibilità di una donna di arrivare così in alto, lei che con il suo personaggio di Alien ha avuto un impatto importante nel percorso di quello che oggi viene chiamato Women empowerment.

“Pensare per un momento che il mio lavoro possa aver avuto qualcosa a che fare con la sua ascesa in rende molto felice, in realtà perché è vero. Ci sono così tante donne che vengono a ringraziarmi. Improvvisamente penso che alcune persone abbiano deciso in qualche modo che le donne più anziane possano interpretare personaggi interessanti e hanno iniziato a scrivere molti personaggi per loro. Improvvisamente abbiamo smesso di essere uno scherzo o una suocera, per iniziare a essere persone reali, perché molto del nostro pubblico è costituito da persone reali. Mi chiedono spesso perché interpreto donne forti e penso sempre che sia una domanda strana, perché interpreto semplicemente delle donne, e le donne sono forti, le donne non si arrendono. Sapete perché? Non possiamo, dobbiamo farlo”.