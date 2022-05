Uscivano dieci anni fa: i film in streaming che rappresentano le "perle nascoste" del 2012

News Cinema

Eccovi cinque titoli in streaming che una decade fa, per motivi diversi, non hanno ottenuto il riscontro che meritavano.

Oggi vogliamo celebrare la qualità artistica e la profondità introspettiva di una serie di lungometraggi i quali, usciti nei cinema italiani dieci anni fa, non hanno incontrato il favore del grande pubblico. Film “piccoli” e indipendenti oppure semplicemente sottovalutati in maniera eccessiva, che meritano a nostro avviso una seconda visione. Questi dunque sono i cinque film in streaming del 2012 che se non avete visto - o avete visto ma magari non apprezzato eccessivamente - vi consigliamo di recuperare. L’ordine è rigorosamente alfabetico. Buona lettura.

I migliori film in streaming “nascosti” usciti in sala dieci anni fa

Cosmopolis

Cosmopolis: Il trailer ufficiale italiano

Il testo densissimo di Don DeLillo incontra l'idea di cinema asfissiante di David Cronenberg. Lo scenario? Una New York rigonfia di violenza, distopia, psicologie ribaltate. Il lavoro sul sonoro - non c’è mai un momento di silenzio nelle scene in esterni - è clamoroso, la messa in scena rigorosa e minimalista. Cosmopolis si insinua sotto pelle fino ad avvelenare lo spettatore, riducendolo a vittima di una città ormai allo sbando, impersonata alla perfezione da Robert Pattinson, Juliette Binoche, Paul Giamatti, Kevin Durand e tutti gli altri. Uno dei grandi film di Cronenberg, merita di essere rivalutato in toto. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Rai Play.

The Grey

The Grey: Il trailer italiano del film con Liam Neeson

Il dramma d’azione tutto al maschile diretto da Joe Carnahan ci presenta un protagonista impegnato a sopravvivere pur avendo perso tutto. Un film spettacolare nelle ambientazioni quanto sorprendentemente profondo nelle psicologie, con un Liam Neeson alla sua miglior performance dentro una produzione di genere. The Grey si avvale anche della presenza poderosa di un Frank Grillo prima che si affermasse definitivamente. Un finale aperto ed emozionante. Notevole lungometraggio mainstream con un tocco tutto personale. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

Molto forte, incredibilmente vicino

Molto forte, incredibilmente vicino: Il trailer italiano del film con Tom Hanks e Sandra Bullock

L'adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Jonathan Safran Foer affronta temi dolorosi come la perdita e l’orrore del passato. Lo stile è quello del melodramma esplicito, ma la regia di Stephen Daldry e le performance accurate di Tom Hanks e Sandra Bullock lo rendono qualcosa in più. La grandezza arriva però da un Max von Sydow maestoso, che senza proferire una sola parola dipinge un personaggio profondo e straziante. Una prova da inchino, che conquista la nomination all’Oscar come non protagonista. Molto forte, incredibilmente vicino fa piangere. E molto. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Re della terra selvaggia

Re della terra selvaggia: Il trailer italiano ufficiale - HD

Senza mezzi termini il miglior film del 2012. Una favola poetica e disperata sul dolore di crescere in un mondo spazzato via dalla natura, con cui bisogna però tornare assolutamente in contatto. Benh Zeitlin dirige una coppia d’attori formidabile con in testa la piccola Quvenzhané Wallis. Re della terra selvaggia è un piccolo grande film indipendente che conquista le candidature all’Oscar per film, regia, adattamento e attrice protagonista, la più giovane della storia dei premi. Cinema di emozioni, sussurri e potenza della colonna sonora. Bellissimo. Disponibile su CHILI.

The Sessions - Gli incontri

The Sessions - Gli incontri: Il trailer italiano del film

Finalmente un ruolo da protagonista per John Hawkes, uno dei più grandi attori dei nostri tempi specializzato in ruoli da caratterista. In The Sessions - Gli incontri si produce in una performance fisica e mimica di enorme spessore, a cui si abbina quella calorosa e appassionata di Helen Hunt. Sono loro il cuore pulsante di un film gentile nel tocco e capace di raccontare l’animo umano con precisione e dolcezza. Momenti di cinema intimo, raffinato e umanissimo. E che grande, grande protagonista…Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.