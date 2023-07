Uno Spider-Man 4 con Tobey Maguire, da Sam Raimi? Risponde Thomas Haden Church alias Uomo Sabbia

News Cinema

Thomas Haden Church, nel 2007 interprete dell'Uomo Sabbia in Spider-Man 3, ha detto la sua sulle possibilità di uno Spider-Man 4 firmato da Sam Raimi e interpretato ancora da Tobey Maguire.

Dopo aver rivisito Tobey Maguire in Spider-Man No Way Home, dopo che Sam Raimi ha diretto Doctor Strange nel Multiverso della Follia, si sono moltiplicate le voci (e i sogni) riguardanti un possibile Spider-Man 4 con Tobey Maguire e Kirsten Dunst, di nuovo diretti da Sam Raimi. Chiacchierando con Comicbook.com, Thomas Haden Church, alias Uomo sabbia in Spider-Man 3 del 2007, ha detto la sua sulla questione... Leggi anche Spider-Man 4 con Tobey Maguire? Sam Raimi aperto all'idea

Thomas Haden Church: "Ci sono voci su un nuovo Spider-Man di Sam Raimi..."

Spider-Man 3 del 2007 chiuse la collaborazione tra Sam Raimi e Tobey Maguire sulla saga di Peter Parker, prima del reboot con Andrew Garfield, al quale è succeduto poi come sappiamo Tom Holland. I tre Spidey si sono incontrati in Spider-Man No Way Home a fine 2021, con un successo di pubblico devastante (1.921.847.000 dollari d'incassi mondiali, fonte Boxofficemojo), e poco dopo Raimi è entrato nel Marvel Cinematic Universe dirigendo Doctor Strange nel Multiverso della Follia (955.775.800 dollari al boxoffice). Tutto lascerebbe pensare che un revival targato Raimi-Maguire, un ipotetico Spider-Man 4, potrebbe funzionare. Thomas Haden Church, che fu Flint Marko alias Uomo Sabbia proprio nell'ultimo capitolo della prima trilogia, in un certo senso conferma l'idea...

Ci sono sempre diciamo... ho sentito voci... che Sam Raimi doveva farne un altro con Tobey, e se succedesse probabilmente farei di tutto almeno per farci un cammeo!

Non è una smentita, ma non è nemmeno una conferma inequivocabile: Thomas potrebbe semplicemente sentire l'eco degli stessi fan, specialisti in profezie che spesso le major monitorano con grandissima attenzione. Certo, la Sony non ha nessuna fretta di lanciarsi in un'operazione così delicata, visto che si gode gli incassi della sua saga animata su Miles Morales, specie quelli dell'ultimo Spider-Man Across the Spider-Verse (675.477.900 dollari). Allo stesso tempo i Marvel Studios di Kevin Feige, a maggior ragione alla viglia di Deadpool 3 che rimette in gioco il Wolverine di Hugh Jackman, potrebbero essere interessati a rinforzare un momento di stanca con un colpo nostalgico. Dovrebbero comunque mettersi d'accordo con la Sony, il che rende uno Spider-Man 4 con Maguire non proprio immediato. Di certo Kirsten Dunst era pronta a tornare, come già ebbe modo di dire. Leggi anche Spider-Man, Kirsten Dunst disposta a tornare come Mary Jane