Uncovered Roma, un content creator alla scoperta della Roma segreta

Presentata alla Festa del Cinema di Roma, sezione Freestyle, Uncovered Rome è una docu-fiction in quattro episodi ideata della Soprintendenza Speciale di Roma che reinventa il racconto dell’archeologiache ibrida cinema e social media per raccontare la stratificazione storica della Capitale. Abbiamo intervistato regista e protagonista.

Tutte le strade portano a Roma, e a Roma arriva @TutteLeStrade. È il nickname di un giovane content creator vincitore di una residenza artistica nella Capitale: lì, con il suo cane Kyria avrà il compito di effettuare e documentare su Instagram un viaggio attraverso siti archeologici poco noti, da un rione all’altro, dal centro storico alle periferie, da un monumento a un’immagine, un ricordo fotografico, un incontro. Tutto questo avviene in Uncovered Rome, docuserie innovativa ideata dalla Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma, nella quale il linguaggio cinematografico si

fonde armonicamente con i social media ai quali il protagonista indirizza la sua narrazione e che reinventa il racconto dell’archeologia, esplorando nuove forme di narrazione nella divulgazione scientifica.

Composta da quattro episodi, questa docu-fiction porta alla scoperta di una Roma che non è quella tradizionale da cartolina, ma che vede protagonisti i suoi monumenti meno noti e la sua straordinaria stratificazione storica. Quella città fatta di spazi quotidiani che attraversiamo senza accorgercene. Un cimitero pleistocenico di elefanti a Roma Ovest, i “luoghi fatali” dell’Impero tra Sacrofano e Prima Porta, i labirinti della Necropoli Portuense e le strade dell’Esquilino emergono in un percorso in cui l’archeologia diventa esperienza cognitiva.

Uncovered Rome è stata presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, sezione Freestyle, e proprio al Museo Archeologico dell’Auditorium Parco della Musica, sede principale della Festa, abbiamo incontrato la regista Giulia Randazzo e il protagonista Giuseppe Lino, che hanno raccontato di più sul loro lavoro. Qui di seguito la nostra intervista.



