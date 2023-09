Una torta per l'uomo giusto, l'amicizia di Jane e Corinne su Prime Video

News Cinema

Ispirato ad una storia vera e tratto dall'omonimo romanzo, Una torta per l'uomo giusto racconta una storia d'amicizia in arrivo su Prime Video.

Film originale disponibile su Prime Video dall’8 settembre 2023, Una torta per l’uomo giusto è tratto non solo dal romanzo Sitting in Bars With Cake, ma anche da una storia vera. In Italia il romanzo risulta ancora inedito e racconta la storia di due amiche, Jane e Corinne, alle prese con un sogno da realizzare ed una brutta malattia da sconfiggere. Pur essendo giovanissime, le due amiche impareranno che nella vita è importante avere accanto una persona speciale che ti ami incondizionatamente e non deve essere necessariamente un interesse sentimentale.

Una torta per l’uomo giusto, una storia d’amicizia su Prime Video

Jane adora preparare torte, è brava in quel che fa e la sua amica Corinne ha fiuto per gli affari, così le suggerisce di trasformare quella passione in un’attività redditizia. Ed è così che nasce il cakebarring. Le due amiche, appena ventenni, vivono a Los Angeles e hanno tutta la vita davanti per capire cosa fare. Corinne è la più carismatica tra le due e sprona Jane, talentuosa ma timida pasticcera, a mettersi in gioco. Dopo un esperimento ben gradito al bar, Corinne suggerisce a Jane di coltivare per un anno quell’attività portando le sue torte casalinghe in giro per i bar. Il lancio dell’attività è un successo: tutti apprezzano le torte di Jane e Corinne non potrebbe essere più fiera. Ma quella felicità momentanea finisce il giorno in cui a Corinne arriva una diagnosi inaspettata. È malata e ha bisogno di tutto l’aiuto possibile per superare quel momento travagliato. Al suo fianco ci sarà Jane.



Guarda subito Una torta per l'uomo giusto su Prime Video

Diretto da Trish Sie (Pitch Perfect 3), Una torta per l’uomo giusto è ispirato a una storia realmente accaduta, racchiusa tra le pagine del romanzo di Audrey Shulman. Quest’ultima ha lavorato anche alla sceneggiatura del film disponibile su Prime Video e figura anche come produttrice esecutiva. A guidare il cast ci sono Yara Shahidi che interpreta Jane e Odessa A’zion che interpreta Corinne. E si aggiungono anche Bette Midler, Ron Livingston, Maia Mitchell, Charlie Morgan Patton, Simone Recasner, Rish Shah, Aaron Dominguez, Will Ropp, Adina Porter e Navid Negahban. Yara Shahidi ricorda di aver ricevuto una telefonata da parte della regista Trish Sie, che voleva lavorare con lei e le ha proposto uno dei due personaggi protagonisti. Come ha raccontato l’attrice:

Non ho avuto alcun dubbio: sarei stata Jane, mi somigliava in tantissime cose. Trish mi ha aiutata a capire il dolore di Jane e a portarlo n scena con una vasta gamma di colori, autentici e mai ripetitivi. In lei convivono tristezza, rabbia, fastidio e irritabilità.