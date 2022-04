Una squadra: il trailer ufficiale dell'anteprima cinematografica della docuserie di Domenico Procacci

News Cinema

Sarà al cinema il 2, il 3 e il 4 maggio un montaggio speciale della docu-serie di Domenico Procacci che racconta della storica vittoria dell'Italia nella Coppa Davis del 1976. Una squadra è prodotta da Fandango, Sky e Luce Cinecittà, e debutterà poi il 14 maggio su Sky Documentaries.

Nel corso della scorsa edizione del Torino Film Festival è stata presentata un'anteprima di una docuserie che davvero non dovreste perdere, per nessun motivo al mondo. Si intitola Una squadra, e l'ha ideata e diretta Domenico Procacci, il produttore fondatore di Fandango, che per la prima volta nella sua carriera (e anche l'ultima, dice lui) si è messo a fare il regista.

La Squadra del titolo è quella di italiana di tennis che nel 1976 ha vinto una Coppa Davis storica (la prima e l'ultima vinta dall'Italia, giocata tra mille polemiche nel Cile di Pinochet) e che poi ha proseguito conquistando importantissimi traguardi. I giocatori di quella squadra erano, in ordine rigorosamente alfabetico, Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci, Adriano Panatta e Tonino Zugarelli; il capitano, Nicola Pietrangeli. Tutti grandi sportivi, ma soprattutto esseri umani dai caratteri diversissimi dentro e fuori dal campo, capaci di tutto e di più e di imprevedibili traiettorie caratteriali.

Quello di Una squadra è un racconto che contiene tutto: la celebrazione di un traguardo storico, l'epica sportiva, la storia politica italiana e mondiale del XX secolo, la conflittualità ironica, sopita o evidente, tra questi giocatori capace di far ridere, ma anche un legame umano capace di commuovere.

Quella settantina di minuti presentati a Torino lo scorso novembre sono ora stati ulteriormente rivisti, corretti e rimontati, e Una squadra è pronta a debuttare nel cinema italiani il 2, 3 e 4 maggio, in una versione in anteprima che racchiunde alcuni tra i momenti più divertenti ed emozionanti della docuserie in sei episodi che sarà poi in onda su SkyDocumentaries dal 14 maggio.

Questo che vedete qui di seguito è il trailer ufficiale di Una squadra: