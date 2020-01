Una Settimana da Dio: non avrai altro Dio all'infuori di Morgan Freeman!

News Cinema

Nel film con Jim Carrey, sembra incredibile, non si era pensato subito al grande Morgan nel ruolo del Creatore... ma ad altri due miti. Ecco chi sono.

Una settimana da Dio (2003) con Jim Carrey è diventato un film culto per diverse scene esilaranti, ma è difficile dimenticare un Morgan Freeman molto autoironico nei panni di Dio, che sfida il protagonista Bruce a prendere il suo posto per sette giorni. Il ruolo imponeva carisma da vendere e humor, ma vi stupirà forse sapere che nel casting del film di Tom Shadyac l'Onnipotente non è stato sempre associato a Freeman. Due altre grandissime star sono state contattate prima di lui, ma hanno rifiutato. Di chi si trattava?

Robert De Niro

Nella stesura del copione e nella preproduzione, Shadyac e gli sceneggiatori Steve Koren, Mark O'Keefe e Steve Oedekerk avevano in realtà pensato al grandissimo Robert De Niro. Avrebbe funzionato: in più, De Niro si era appena affermato anche come interprete di commedie divertenti, non legandosi più univocamente al cinema d'autore, basti pensare alla sequenza Terapia e pallottole (1999) e Ti presento i miei (2000). Certo, questa tendenza per De Niro è poi degenerata in senso opposto (come dimenticare Nonno scatenato?), almeno prima del suo grande ritorno scorsesiano in The Irishman.

Jack Nicholson

Sarebbe stato un Dio cattivello, ammettiamolo. E' più facile immaginare Nicholson come Lucifero, parlandoci francamente, e in effetti lo interpretò sul serio in Le streghe di Eastwick nel 1987! Curioso lo scambio con Freeman, perché i due di lì a poco avrebbero interpretato insieme Non è mai troppo tardi di Rob Reiner nel 2007. Jack in quegli anni era ancora molto attivo e si era abbandonato alla risata proprio nel 2003 al fianco di un altro commediante, Adam Sandler, in Terapia d'urto. Evidentemente Jack preferì essere con Diane Keaton in Tutto può succedere... e vista la riuscita del film di Nancy Meyers non possiamo dargli del tutto torto.