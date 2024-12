Una poltrona per due: ecco il nuovo trailer che annuncia il ritorno al cinema del leggendario film di John Landis

News Cinema

Quest'anno l'appuntamento natalizio con Eddie Murphy e Dan Aykroyd è anche al cinema il 9, 10 e 11 dicembre grazie ad Adler Entertainment.

Sono oramai quasi trent'anni che, da noi in Italia, complice il palinsesto di Italia 1, il cult di Natale per eccellenzza è diventato un film che natalizio lo è fino a un certo punto, ma che è sempre divertentissimo e intelligente come Una poltrona per due.

Quest'anno, però, la tradizione si espande: perché dal piccolo schermo, nel quale era confinato da tempo, questo capolavoro del grande John Landis interpretato da Eddie Murphy, Dan Aykroyd e Jamie Lee Curtis fa il suo ritorno su quello grande dal quale era venuto. Grazie a Adler Entertainment, Una poltrona per due sarà al cinema in una versione restaurata in 4K dal 9 all'11 dicembre.

E per celebrare questa nuova uscita, è stato preparato anche un nuovo trailer che vi mostriamo qui di seguito.



Una Poltrona per Due: Il Trailer Ufficiale Italiano della versione restaurata in 4K per il 40esimo anniversario del Film - HD



Dopo i successi di "Animal House", "The Blues Brothers" e "Un lupo mannaro americano a Londra", nel 1983 Landis dirige una commedia rocambolesca ispirandosi all’opera di Mark Twain e al cinema di Frank Capra. Al centro della vicenda un imbroglione squattrinato (Eddie Murphy) che prende il posto di un borioso investitore (Dan Aykroyd), uno scambio di persona ordito per scommessa da due fratelli milionari (Don Ameche e Ralph Bellamy) annoiati e senza scrupoli. Inizia così una delle più divertenti e oltraggiose commedie degli anni ’80, che ha lanciato la carriera cinematografica di Eddie Murphy e traghettato quella di Jamie Lee Curtis dal genere horror alla commedia, offrendo una pungente critica contro il capitalismo più spietato e la generazione yuppie attraverso un irresistibile mix di humor e critica sociale.

Tra i principali registi della commedia americana degli anni '80, John Landis ha diretto alcuni dei film più popolari di tutti i tempi. Spaziando tra i vari generi, dalla commedia brillante all’horror, e riuscendo a innovare ciascuno di essi, ha portato il cinema nella musica di Michael Jackson con il pionieristico "Thriller", reinventando il concetto stesso di video musicale.