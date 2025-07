Una Pallottola Spuntata, per Andy Samberg il reboot è "pura gioia"

News Cinema

Andy Samberg ha avuto modo di visionare in anteprima Una pallottola spuntata e, da esperto della commedia, ha affermato che questo reboot è "pura gioia".

Manca qualche settimana al ritorno di Una pallottola spuntata sul grande schermo. reboot particolarmente atteso, avrà questa volta come protagonista Liam Neeson alle prese con un ruolo da protagonista in una commedia. Al suo fianco ci sarà Pamela Anderson che lo accompagnerà come interesse sentimentale. Atteso al cinema dal 30 luglio 2025, Una pallottola spuntata a detta di Andy Samberg è “una vera gioia”.

Andy Samberg è un attore che ha fatto della commedia il suo punto di forza. Qualcuno sicuramente lo ricorderà come protagonista in Brooklyn Nine-Nine o ancora in Palm Springs – Vivi come se non ci fosse un domani, preceduti da Indovina perché ti odio e Hot Rod – Uno svitato in moto. Samberg, in realtà, ha già lavorato in più di un’occasione con Akiva Schaffer, il regista che ha lavorato al reboot di Una pallottola spuntata, motivo per cui è stato interpellato in merito. Ai microfoni di Screen Rant, ha affermato che pur non facendo parte del reboot ha avuto modo di visionare il film e che il protagonista è estremamente divertente:

Non facciamo parte di Una pallottola spuntata, ma è fantastico. È pura gioia. Voglio dire, forse sono di parte, perché Avika è mio amico. Ma tutti quelli con cui l’ho visto sono usciti dicendo la stessa cosa, ovvero: ‘Non mi ero reso conto di quanto mi mancasse quella sensazione di una commedia pura e spensierata, tutta scherzi, da un muro all’altro, in un cinema’. E sono andato ad un sacco di proiezioni di prova con amici e parenti. Io e Akiva ci coinvolgiamo sempre a vicenda e penso che abbia fatto una grande impressione. Liam è così divertente e così bravo. Anche Pam lo è. Sono davvero emozionato per loro. Spero che tutti vadano a vederlo perché è super divertente.