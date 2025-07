Una pallottola spuntata, il remake ha una o più scene post-credit?

News Cinema

Guidato da Liam Neeson, il remake di Una pallottola spuntata è al cinema: ma ha una o più scene post-credit? Tutto sui titoli di coda.

Frank Drebin è tornato, in versione Junior. Dopo il successo della trilogia precedente, Una pallottola spuntata è nuovamente al cinema con un remake guidato da Liam Neeson. Come Leslie Nielsen che l’ha preceduto, anche Liam Neeson ha costruito la sua popolarità nel mondo dell’intrattenimento in un genere diverso ma, per Una pallottola spuntata, ha voluto fare uno sforzo cimentandosi in una storia rigorosamente comica. Disponibile nelle sale italiane dal 30 luglio 2025, Una pallottola spuntata ha permesso a Liam Neeson di riportare Frank Drebin Jr, Squadra di Polizia, di nuovo sullo schermo, coinvolto in un misterioso caso di omicidio collegato ad un magnate della tecnologia e ad una donna accattivante e magnetica interpretata da Pamela Anderson. Ma il film dispone di una o più scene post-credit? Ecco la risposta priva di spoiler.

Una pallottola spuntata, il remake con Liam Neeson ha una o più scene post-credit?

Il Tenente Frank Drebin Jr non vuole rinunciare ad una buona indagine, ancor di più quando in ballo c’è il cuore della donna che ama. Beth ha perso suo fratello in circostanze misteriose e sostiene che non sia stato un suicido. Drebin, quindi, continua ad indagare imbattendosi in un magnate della tecnologia che ha tentato di corromperlo con un’auto elettrica all’ultimo grido, tentativo invano perché Drebin non è un agente come tutti gli altri e decide di proseguire indisturbato nelle proprie indagini. Diretto da Akiva Schaffer, il remake nel cast ha coinvolto anche Paul Walter Hauser, CCH Pounder, Kevin Durand, Cody Rhodes, Liza Koshy, Eddie Yu e Danny Huston.