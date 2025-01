Una Notte Violenta e Silenziosa 2, gli sceneggiatori confermano la presenza di Mrs Claus nel sequel

News Cinema

Una Notte Violenta e Silenziosa 2 è ufficialmente in produzione e nel sequel dell'action natalizio con David Harbour ci sarà anche Mrs Claus, come anticipato dagli sceneggiatori!

La produzione di Una Notte Violenta e Silenziosa 2 è stata avviata, come ha svelato David Harbour con una foto in cui ha in mano la sceneggiatura del sequel del film del 2022. Gli sceneggiatori della pellicola che sarà presente anche Mrs Claus nel sequel, ma non hanno voluto rivelare chi potrebbe interpretarla.

David Harbour è Babbo Natale in Una Notte Violenta e Silenziosa, pellicola natalizia dalle tinte action e sanguinose: stanco dell'assenza di magia del Natale nel mondo, Santa Claus trascorre il tempo a ubriacarsi nei bar. Ma quando la piccola Trudy viene presa in ostaggio con la sua famiglia da banda di ladri che si è introdotta in casa sua, Babbo Natale è l'unico che possa salvarli. Successo immediato al botteghino, Una Notte Violenta e Silenziosa è stato confermato per un sequel a distanza di poche settimane dalla sua uscita al cinema.

Tuttavia, dopo due anni dal primo capitolo, sul sequel c'erano ancora vaghi aggiornamenti, tanto che i fan avevano perso le speranze di vedere ancora una volta la star di Stranger Things nel costume rosso e bianco di Babbo Natale. Nelle scorse settimane, invece, lo stesso David Harbour ha confermato l'avvio della produzione con uno scatto sui social nel quale impugna la sceneggiatura di Una Notte Violenta e Silenziosa 2. Inoltre, gli sceneggiatori del film, Pat Casey e Josh Miller, hanno rivelato alcuni dettagli sul secondo film, annunciando che vedremo anche Mrs Claus (soltanto nominata dal personaggio di Nick il rosso/Santa Claus nella pellicola).

Chiacchierando con Cinemablend, anche David Harbour aveva annunciato che sperava che nel sequel il pubblico avrebbe conosciuto Mrs Claus e che tra le attrici che avrebbero potuto interpretarla, secondo lui, Charlize Theron era perfetta. Alcuni dei fan, invece, hanno espresso il desiderio di vedere nel ruolo di Mrs Claus un'altra nota e amatissima attrice: Winona Ryder, con cui Harbour ha già dimostrato di avere un'incredibile chimica in Stranger Things. In merito a queste due ipotesi, gli sceneggiatori sono stati piuttosto vaghi, ma hanno rivelato qualche dettaglio:

"Non ho nemmeno pensato all'idea di Winona Ryder. Nel senso che non possiamo neppure commentare sul casting e neppure se ci sarà o meno Mrs Claus nel sequel"