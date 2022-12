Una notte violenta e silenziosa 2 è possibile? Parla la produttrice

News Cinema

Sta divertendo la commedia natalizia politicamente scorretta Una notte violenta e silenziosa con David Harbour Babbo Natale decadente. Ci sarà un sequel?

È uscito da poco nelle nostre sale Una notte violenta e silenziosa con David Harbour, una fiaba natalizia alquanto deviata, con un Babbo Natale spietato, vigilante improvvisato che non fa prigionieri: è già diventato un piccolo cult, e gli esiti non ingannino. Da noi si è accontentato di 208.000 euro, ma nel mondo viaggia sui 20 milioni di dollari d'incasso, per un budget indipendente equivalente: dalla partenza registrata negli States, potrebbe tranquillamente andare in pari raggiundendo i 40... e allora ci sarà odore di sequel, stando alla producer Kelly McCormick. Leggi anche Una notte violenta e silenziosa: la recensione della commedia horror che riconcilia col Natale

Una notte violenta e silenziosa 2 con David Harbour, il progetto è in ballo