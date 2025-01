Una barca in giardino, il trailer del nuovo film animato di Jean-François Laguionie

News Cinema

Una barca in giardino, al cinema dal 13 febbraio, è il titolo dell'ultimo film di animazione del veterano Jean-François Laguionie, autore di Le stagioni di Louise e Il viaggio del principe.

È in arrivo al cinema, dal 13 febbraio distribuito da Trent Film, l'ultima fatica del maestro dell'animazione Jean-François Laguionie, classe 1939, che continua a raccontare le sue storie dai colori tenui ma dai sentimenti netti e coinvolgenti: Una barca in giardino è la storia di una costruzione simbolica, una nuova proposta di sospensione del tempo da parte dell'autore di Le stagioni di Louise e Il viaggio del principe. Vi mostriamo il trailer ufficiale del lungometraggio.



Una Barca in Giardino: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

Una barca in giardino, la trama del film di Jean-François Laguionie