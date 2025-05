Un nuovo libro firmato da Michael J. Fox è in arrivo: Future Boy sarà pubblicato in autunno

News Cinema

L'indimenticabile protagonista di Ritorno al futuro, oggi 63enne, porta in libreria la sua quinta opera letteraria.

L'ultima onorificenza ricevuta da Michael J. Fox è stata la Presidential Medal of Freedom, la massima decorazione civile conferita negli Stati Uniti a coloro che hanno dato "un contributo meritorio speciale per la sicurezza o per gli interessi nazionali degli Stati Uniti, per la pace nel mondo, per la cultura o per altra significativa iniziativa pubblica o privata". Ricorderete le immagini in cui l'ex Presidente Joe Biden, poco prima di lasciare l'ufficio ovale al suo successore, consegnava la medaglia all'attore e attivista.

Con una intervista esclusiva al magazine People, l'oggi 63enne Michael J. Fox ha annunciato la pubblicazione del suo quinto saggio intitolato Future Boy: Back to the Future and My Journey Through the Space-Time Continuum, scritto insieme a Nelle Fortenberry che sarà edito negli USA da Flatiron Books il prossimo autunno. Il libro esplora un periodo specifico della carriera di Fox, già toccato precedentemente nel sua prima autobiografia Lucky Man. In quest'ultimo testo il racconto si concentra sull'anno 1985, quando l’attore stava rapidamente guadagnando popolarità grazie al personaggio di Alex P. Keaton nella sitcom Casa Keaton che lo porto ad essere scelto per il ruolo iconico di Marty McFly nell'ormai classico Ritorno al futuro di Robert Zemeckis.

Come ben sappiamo, Fox girava Casa Keaton di giorno per spostarsi poi sul set di Ritorno al futuro dove lavorava fino a notte fonda. Future Boy include anche interviste inedite con membri del cast di entrambi i progetti, offrendo “uno spaccato di storia dello spettacolo mai raccontato prima”, come si legge sulla descrizione. "L’unico motivo per cui esiste il tempo è per evitare che tutto accada contemporaneamente. Non l’ho detto io, lo disse Einstein", afferma Fox, "e mi chiedo se perfino Albert riuscirebbe a capire la mia vita nei primi mesi del 1985, quando il tempo impazzì e mi portò con sé. Com’è stato? In una parola: intenso". Dei suoi precedenti quattro libri, sono disponibili in italiano Lucky Man (2002) e Il futuro è stato bellissimo (2020), editi entrambi da TEA.