Un milione di euro da Netflix per aiutare l'industria audiovisiva italiana

Netflix e Italian Film Commissions annunciano la creazione del Fondo di Sostegno per la TV ed il Cinema nell’emergenza COVID-19 per fornire supporto a breve termine alle maestranze dell’industria audiovisiva italiana.

Netflix e Italian Film Commissions (associazione delle 19 film commission regionali d'Italia) hanno annunciato la creazione del Fondo di Sostegno per la TV ed il Cinema nell’emergenza COVID-19 con l’obiettivo di fornire supporto emergenziale a breve termine alle maestranze e alle troupe dell’industria audiovisiva italiana direttamente colpite dallo stop alle produzioni sul territorio per la crisi legata al Coronavirus. La piattaforma di contenuti streaming americana mette a disposizione un milione di euro per la costituzione del fondo che sarà gestito dall'associazione e destinato al supporto di emergenza a figure professionali dell’industria televisiva e cinematografica (elettricisti, montatori e truccatori per esempio) il cui lavoro è stato maggiormente colpito dalla pandemia in corso. Ulteriori dettagli sul fondo e sui criteri per accedervi sono in fase di definizione e saranno resi noti nelle prossime settimane sul sito di Italian Film Commissions.

“In questo momento che chiama tutti noi a sforzi speciali, le film commission italiane, con la loro dinamicità e presenza sul territorio, porteranno con Netflix il sostegno verso le troupe e le figure professionali maggiormente colpite dal blocco delle attività. Poter essere al servizio dell’audiovisivo con una realtà come Netflix è un’occasione significativa, dedicare questo fondo alle maestranze è un’azione importante, ci auguriamo che altri player di settore vogliano condividerla con noi” dichiara Cristina Priarone, Presidente di IFC – Italian Film Commissions.

“Siamo felici di lavorare con Italian Film Commissions per supportare i professionisti della filiera televisiva e cinematografica maggiormente colpiti dall’emergenza Coronavirus. Le maestranze e le troupe sono sempre state di vitale importanza per il successo di Netflix ed ora vogliamo fare la nostra parte ed aiutare coloro che ne hanno maggiormente bisogno in un momento senza precedenti come quello che stiamo vivendo” dichiara Felipe Tewes, Direttore delle Serie Originali per Europa ed Africa in Netflix.

L’istituzione del Fondo di Sostegno per la TV ed il Cinema nell’emergenza COVID-19 in Italia rientra nella più ampia iniziativa globale che Netflix ha annunciato lo scorso 20 Marzo, con la creazione di un fondo di 100 milioni di dollari per il supporto dei lavoratori dell’audiovisivo, dove la maggior parte del fondo e’ dedicato ai lavoratori delle produzioni Netflix italiane e del resto del mondo colpite dall’emergenza, mentre 15 milioni di dollari sono destinati, nei paesi in cui Netflix ha un’ampia base produttiva, ad iniziative con terze parti ed associazioni (come Italian Film Commissions ) per sostenere le maestranze dell’industria audiovisiva nel suo complesso (non limitate dunque alle produzioni Netflix). Questo fondo globale va inoltre ad aggiungersi alle due settimane di paga a cast e crew coinvolti nelle produzioni Netflix sospese in Italia e in tutto il mondo che erano già state accordate prima dell’istituzione del fondo stesso.