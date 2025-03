Un film Minecraft, il regista specifica perché bisogna chiamarlo così e non semplicemente Minecraft

News Cinema

Tra non molto Minecraft arriverà al cinema, ma il regista è particolarmente attento ai dettagli e ha chiesto al pubblico di riferirsi in modo corretto al progetto cinematografico in live action, specificando che bisogna necessariamente chiamarlo Un Film Minecraft. Ma perché è importante questa distinzione?

Un film di Minecraft, il regista spiega perché è importante chiamarlo esattamente così

Disponibile in sala dal 4 aprile 2025 in Italia, Un Film Minecraft amplierà ancor di più l’universo dei videogame sul grande schermo con un cast di tutto rispetto guidato da Jack Black. Ma il regista Jared Hess ha spiegato perché hanno effettuato questa precisa scelta del titolo e perché dovrebbe essere rispettata dagli spettatori. Intervistato da Variety in compagnia della presidente della produzione di Legendary, il regista ha precisato che il film presenta una differenza sostanziale con il videogioco, che nasce per essere diverso per tutti in base alla volontà del giocatore. Ognuno, infatti, costruisce il proprio mondo virtuale in base alla propria creatività, per cui nessuno sarà mai uguale all’altro, personalizzando l’esperienza. In Un Film Minecraft non accade questo, per cui la storia raccontata non diventa canone ed è un dettaglio importante a detta del regista: “Non stiamo rendendo canonico nulla. Abbiamo soltanto proposto una delle tante e possibili storie nel mondo di Minecraft. Ogni giocatore crea la sua avventura e il nostro film vuole semplicemente essere una di queste”.