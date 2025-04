News Cinema

Un Film Minecraft è arrivato in sala e una delle domande più frequenti riguarda le scene post-credit: sono presenti in questo film?

Un Film Minecraft è finalmente disponibile al cinema. Nelle sale italiane dal 3 aprile 2025, è tratto dall’omonimo videogioco che ha appassionato intere generazioni ed è guidato da un cast esuberante a partire da Jack Black, scelto per interpretare Steve. Voluto da Warner Bros., il progetto si pone come obiettivo laterale anche quello di ampliare il genere gaming sul grande schermo. Ma una delle domande più gettonate in questo caso è: il film ha una o più scene post-credit?



Un Film Minecraft ha una o più scene post-credit?

In Un Film Minecraft i protagonisti sono quattro esseri umani piombati nell’Overworld, un mondo fantastico ma ricco d’insidie. Sarà proprio Steve, un artigiano veterano, a guidarli verso casa, ma dovranno imparare a sfruttare ogni possibilità di creazione per ritrovare la strada verso la Terra. Diretto da Jared Hess, il film può contare sul supporto di Jason Momoa che interpreta Garrison, Emma Myers che interpreta Natalie, Danielle Brooks che interpreta Dawn e Sebastian Hansen che interpreta Henry.

Una delle domande più comuni in merito a questi film è: c’è qualche sorpresa durante i titoli di coda? La risposta in questo caso è affermativa e non è tutto. Un Film Minecraft ha ben due scene post-credit, per cui bisognerà attendere fino alla fine in sala per scoprirne il contenuto.

La spiegazione delle scene post-credit di Un Film Minecraft

Arrivati a questo punto ci inoltreremo nei dettagli del film, per cui chi non desidera anteprime dovrebbe fermarsi a questo punto dell’articolo e tornare alla lettura in un secondo momento dopo la visione del film. Fatte le dovute premesse, possiamo procedere. Come già anticipato, Un Film Minecraft dispone di due scene post-credit. La prima si trova nel mezzo dei titoli di coda e coinvolge Jennifer Coolidge e un abitante del villaggio, tornando quindi ad una sottotrama del film. La Coolige interpreta la vicepreside Marlene che incontra un abitante del villaggio nel mondo reale dopo che è fuggito dall’Overworld e s’innamorano l’uno dell’altra dopo un appuntamento. La scena post-credit mostra il loro amore aumentare sempre più culminando in una proposta di matrimonio.

La seconda scena invece arriva alla fine dei titoli di coda e risponde ad una domanda essenziale sul personaggio di Steve, intrappolato a lungo nell’Overworld. Cosa avrebbe fatto una volta tornato a casa? La scena post-credit risponde proprio a questa domanda: Steve torna alla sua casa d’infanzia e bussa alla porta, viene accolto da una donna di nome Alex che non viene mostrata in volto, ma la reazione di Steve suggerisce un dettaglio importante: conosce questa donna e anche il pubblico con un po’ di dimestichezza del videogioco. Alex, infatti, è la seconda skin inserita nel gioco di Minecraft Java Edition con capelli arancioni, occhi e maglietta verde. Nel film, pur non mostrando il suo viso, sono lampanti i capelli arancioni e la maglietta verde.