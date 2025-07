News Cinema

Un film fatto per Bene: la prima clip del film di Franco Maresco in concorso a Venezia

Arrivato l'annuncio del programma del Festival di Venezia 2025, arrivano anche le prime immagini di uno dei cinque film italiani in lizza per il Leone d'oro, il documentario di Franco Maresco sul suo film mai realizzato su Carmelo Bene. Ecco la prima clip di Un film fatto per Bene.