Un biglietto in due: un'edizione speciale per i 35 anni con oltre un'ora di contenuti inediti

Considerato uno dei film più divertenti mai realizzati, con due attori straordinari come Steve Martin e John Candy, Un biglietto in due di John Hughes uscirà in 4k ultra HD per i suoi 35 anni in un'edizione molto speciale.

In America Un biglietto in due (Planes, Trains and Automobiles!) è diventato un classico del Thanksgiving, o Giorno del Ringraziamento. Lo spassoso film di John Hughes con l'irresistibile coppia formata da Steve Martin e dall'indimenticabile John Candy, ha raggiunto lo status di cult movie in tutto il mondo e speriamo che venga distribuito anche in Italia la versione rimasterizzata in 4K Ultra HD che uscirà in America il 22 novembre, in occasione del trentacinquesimo anniversario del film. Perché il disco include oltre un'ora di contenuti extra, incluse scene cancellate ed estese, mai viste prima.

Un biglietto in due: un cult movie senza età

Un biglietto in due uscì in America il 25 novembre 1987. Era la quinta regia di John Hughes, che si era affermato come regista di commedie e film romantici per teenager, alle prese con la sua prima storia per un pubblico adulto. Nel film, Steve Martin è un uomo d'affari che si trova a New York per lavoro e cerca di arrivare a Chicago per passare il Thanksgiving con la famiglia. Ma quando a causa di una tempesta di neve viaggiare in aereo diventa un problema, dopo vari tentativi di evitarlo e dopo esserselo puntualmente ritrovato vicino, è costretto a mettersi in strada con un commesso viaggiatore irritante ma generoso. E strada facendo si ride moltissimo, sia per le schermaglie tra i protagonisti, per la prima volta insieme, sia per quello che sono costretti ad affrontare. Lo stesso Hughes aveva dichiarato che con due attori del genere, così bravi a improvvisare, il film avrebbe potuto durare tre ore. Di recente nell'archivio del regista, scomparso prematuramente a 59 anni nel 2009, sono stati ritrovati molti dei contenuti che adesso andranno ad arricchire questa speciale edizione in home video (anche se il film meriterebbe una riedizione al cinema). Tra gli extra c'è il provino dell'attore Dylan Baker, uno speciale sulla storia del film, un documentario in due parti su John Hughes, un tributo a John Candy e molte delle scene estese o non inserite nel montaggio finale. Speriamo, come dicevamo all'inizio, che questa versione venga pubblicata anche da noi, dove Un biglietto in due è un film conosciuto e amato. E per chi non l'ha visto, sarebbe l'occasione giusta per scoprirlo.