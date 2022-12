Un bel mattino: il trailer del nuovo film di Mia Hansen-Løve con Léa Seydoux

News Cinema

Presentato alla Quinzaine des Réalisateurs a Cannes, dove è stato accolto con entusiasmo dalla critica internazionale, il film debutta nei cinema italiani il 12 gennaio con Teodora.

Mia Hansen-Løve, uno dei nuovi nomi più apprezzati del cinema francese e internazionale, la regista di film come Un amore di gioventù, Eden e Le cose che verranno, torna nei cinema italiani dal 12 gennaio con il suo nuovo lavoro, Un bel mattino, di cui di seguito trovate il trailer, la trama e il poster ufficiali.

Il film, che vede protagonista una bravissima Léa Seydoux in uno dei ruoli più intensi e luminosi della sua carriera, è stato presentato in prima mondiale alla Quinzaine des Réalisateurs a Cannes 2022, dove è stato accolto con entusiasmo dalla critica internazionale, ed è stato definito uno dei migliori film dell'anno dal New York Times.

Ambientato a Parigi, e sceneggiato dalla stessa Mia Hansen-Løve, Un bel mattino affianca alla Seydoux attori nomi e amati come Pascal Greggory, Melvil Poupaud e Nicole Garcia.



Un bel mattino: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

Sandra è una madre single che lavora come interprete e si trova ad affrontare un momento di grande incertezza nella sua vita: suo padre è malato e sempre meno autosufficiente, mentre l'incontro casuale con un vecchio amico, Clément, si trasforma presto in una relazione appassionata. Clément però è sposato e Sandra non può abbandonarsi a questo grande amore come vorrebbe... Partendo dai più semplici gesti quotidiani, Hansen-Løve esplora l'animo femminile con una sensibilità rara e firma un ritratto di donna che colpisce al cuore.