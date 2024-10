Un'avventura spaziale. Un film dei Looney Tunes: ecco il trailer del film animato in arrivo al cinema

News Cinema

Porky Pig e Daffy Duck tornano sul grande schermo dal 7 novembre in questa commedia fantascientifica distribuita da Lucky Red. Ecco trailer e trama di Un’avventura spaziale. Un film dei Looney Tunes.

Sono passati tra anni da Space Jam: New Legends, e finalmente i Looney Tunes, gli arcinoti personaggi animati nati negli anni Trenta e targati Warner, tornano nei nostri cinema. Perlomeno due di loro: sono infatti Porky Pig e Daffy Duck i protagonisti di Un’avventura spaziale. Un film dei Looney Tunes, che vedremo nelle sale italiane dal 7 novembre distribuito da Lucky Red.

Prodotto dalla Warner Bros. Animation, dal regista Pete Browngardt e dal team creativo dei famosissimi cartoni animati Looney Tunes, Un’avventura spaziale. Un film dei Looney Tunes vede Porky e Duffy in veste di improbabili eroi e unica speranza per salvare la terra davanti alla minaccia di un'invasione aliena. I due amici, coppia comica irresistibile, di dovranno lanciare in una corsa per salvare il mondo, garantendo tutte le divertenti gag e le caratteristiche immagini animate che hanno reso i Looney Tunes così iconici e amati.

Ecco trama, trailer e poster di Un’avventura spaziale. Un film dei Looney Tunes.

Porky Pig e Daffy Duck sono un po' giù di morale dopo che un misterioso oggetto volante ha squarciato il tetto della loro casa. Senza fondi per le riparazioni, i due amici rischiano di perdere la loro casa d'infanzia!

Fortunatamente incontrano Petunia Pig, che corre in loro aiuto procurandogli un lavoro nella locale fabbrica di gomme da masticare, dove lavora come scienziata dei sapori. Tutto sembra andare per il meglio, fino a quando Daffy nota qualcosa di strano. Il nuovo gusto di chewing gum, venduto in tutto il mondo, è stato contaminato da una misteriosa melma appiccicosa verde fluo.

Non ci vuole molto prima che si rendano conto che la gomma è stara avvelenata da un malvagio alieno che progetta di far saltare in aria la Terra. Porky, Daffy e Petunia si ritrovano così in una corsa contro il tempo per fermare i piani apocalittici del misterioso invasore.

Le abilità scientifiche di Petunia, l'ingegno di Porky e la folle determinazione di Daffy, gli permetteranno di salvare il mondo?

Questo è un film di fantascienza dei Looney Tunes che è davvero, letteralmente, fuori dal mondo!