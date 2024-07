Un anno speciale: video intervista con Vinicio Marchioni

News Cinema

Due ruoli opposti in C'è ancora domani e Un altro ferragosto, molti meritati apprezzamenti e un romanzo a cui è molto legato in uscita. Un anno speciale per Vinicio Marchioni che a Ciné è stato premiato e ha incontrato la piazza di Riccione. Lo abbiamo intervistato.

Insieme a tante novità per il futuro della sala è passato per Riccione anche uno dei protagonisti della stagione appena trascorsa, Vinicio Marchioni, per ricevere un premio, l'Hot Corn Award, e presentare in piazza un film a cui è particolarmente affezionato, Grazie ragazzi di Riccardo Milani. L'attore ha vissuto un anno speciale, con grandi e meritati elogi anche personali per due ruoli molto diversi come quelli in C'è ancora domani e Un altro ferragosto, mentre il suo primo romanzo, Tre notti (pubblicato da Rizzoli) è da poco uscito in libreria.

Abbiamo incontrato Marchioni per parlare di questo periodo, dell'importanza per lui della scrittura e del lungo cammino per arrivare a premi e riconoscimenti in questa video intervista da Ciné.