Un anno di scuola, video intervista con Laura Samani regista del film presentato a Venezia in Orizzonti
L'esordio Piccolo corpo ha fatto tanto parlare, ora la regista triestina Laura Samani torna con un'opera seconda molto differente, il racconto di Un anno di scuola di alcuni ragazzi che accolgono una studentessa dalla Svezia. Abbiamo parlato in questa video intervista con la regista del film presentato in Orizzonti.
Una quindicina d'anni fa, a Trieste, una diciottenne svedese vivace e curiosa si trasferisce in una scuola della città per l'ultimo anno. Una classe di soli maschi equivale a subire tutta l'attenzione, specie di tre amici inseparabili. L'inizio è complicato, ma presto i quattro costituiranno un gruppo legatissimo, un vero clan di amici con sottotraccia delle passioni amorose che potrebbero farlo esplodere.
Un anno di scuola è la storia di formazione di Laura Samani, opera seconda che giunge dopo l'apprezzato esordio con Piccolo corpo, presentata oggi al Festival di Venezia nella sezione Orizzonti. Tratta dal racconto di Giani Stuparich, ambientato più di un secolo fa, vede come protagonisti Stella Wendick, Giacomo Covi, Pietro Giustolisi e Samuel Volturno.
Abbiamo incontrato a Venezia Laura Samani in questa video intervista.