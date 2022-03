Un altro mondo, il coraggio di seguire la coscienza: incontro con Stéphane Brizé

News Cinema

Stéphane Brizé è tornato con un altro punto di vista a raccontare insieme a Vincent Lindon il mondo del lavoro e le sue disfunzioni. Un altro mondo arriva in sala il 1 aprile dopo gli applausi a Venezia. Intervista con il regista francese.

Il mondo del lavoro al cinema nessuno lo racconta bene come Stéphane Brizé, con il suo protagonista ormai consolidato, Vincent Lindon. Rovesciando il punto di vista del precedente In guerra, racconta in Un altro mondo i dirigenti, sempre analizzando l’umano e il privato, come aspetti cruciali per arrivare alla funzione pubblico, al ruolo all’interno dell’azienda. Insieme a Lindon Sandrine Kiberlain, che interpreta la moglie

Un altro mondo arriva in sala il 1 aprile, distribuito da Movies Inspired, dopo una presentazione ai romani Rendez-Vous del nuovo cinema francese. Abbiamo incontrato Stéphane Brizé via zoom da Parigi.

Un altro mondo conclude una trilogia sul lavoro con differenti punti di vista.

All’inizio non era previsto lo diventasse. Riflettevo in questi giorni come un regista che vuole mettere in scena diversi punti di vista simultaneamente si rivolge ormai più alla serialità televisiva che al cinema, come accadeva una volta. Ogni film ha portato al successivo. Sono le riflessioni de La legge del mercato che hanno portato a In guerra e quelle di quel film ci hanno condotto a Un altro mondo. Mi sembrava molto appassionante e anche davvero necessario spingermi verso quello che è un angolo cieco dell’osservazione del nostro mondo: il braccio armato dell’azienda, i dirigenti. Quelli che eseguono l’ordine di creare la frattura sociale. Ho sentito dire da molti dirigenti che negli ultimi tempi erano sempre meno a proprio agio con i tagli da mettere in pratica, pur dovendo continuare a farlo. Una dinamica che mette grande pressione e dolorosa. Sembrano perdere il senso stesso del loro impegno all’interno dell’impresa. Ci permetteva di uscire dalla troppo semplice contrapposizione fra operai contro i dirigenti, vedere come un altro ambito dell’azienda sia in sofferenza, fa capire come non sia una semplice contrapposizione di classi sociali, ma una disfunzione del sistema. All’interno del quale coabitano i dirigenti che impongono dei provvedimenti agli operai, all’interno del quale tutti soffrono, seppure in maniera diversa.

Non è una questione di avere o meno coscienza di quello che si fa, come accade al personaggio del film?

È possibile che ce ne siano anche altri, ma si nascondono dietro alla necessità di mantenere la loro autorità. Per avere una risposta definitiva bisogna analizzare con grande attenzione. Il personaggio di Vincent Lindon potrebbe benissimo essere il direttore generale visto nel secondo film. Mi sono chiesto se fosse a proprio agio nella decisione che doveva imporre e come fosse la sua vita tornando a casa. Vedendolo pensiamo: ecco il cattivo senza coscienza, mentre sono i dilemmi etici del protagonista a essere esaminati. Non tutti hanno gli stessi dispositivi di difesa o negazione o magari cinismo. Siamo diversi nell’approccio alla vita. Come nel film Margin call, in cui dietro la facciata di questi trader che sembrano tutti uguali, con la stessa giacca e cravatta, si vedono all’opera differenti umanità, rappresentando la complessità di un gruppo di individui che condividono uno stesso spazio. Ma è vero, alla fine la differenza la fanno le domande che ci poniamo individualmente.

Coraggio è una parola chiave per analizzare questo film. Il coraggio è quello di licenziare qualcuno o reagire ponendosi problemi di coscienza?

La nozione di coraggio è la domanda intorno alla quale Un altro mondo è costruito. Ci sono due definizioni del termine: quella perentoria dell’amministratore delegato americano che dice che il coraggio è fare qualcosa che non si ha voglia di fare ma bisogna fare, per rispondere alla legge del mercato; poi c'è quanto dice, in maniera meno perentoria, il personaggio interpretato nel film da Sandrine Kiberlain, che dall’inizio ha per prima il coraggio di definire il coraggio come la capacità di uscire da una situazione che fa troppo soffrire. Come fa lei, che passa la metà della sua vita con il marito, e lo lascia non perché non lo ama più o sia stata tradita, ma perché il progetto insieme intorno al quale hanno costruito la vita insieme non ha più senso. Ha 50 anni, ha sacrificato molto per fargli fare carriera e ora se ne va perché ha paura del futuro. Questa per me è la vera definizione del coraggio: fare qualcosa per salvare la pelle.

Il suo rapporto con Vincent Lindon orami è diventato sinergico, un vero attore feticcio.

Il fatto che Vincent Lindon abbia interpretato sia l’imprenditore che il dirigente e l’operaio è una cosa che trovo commovente e molto interessante. Vuol dire che tutti ci somigliamo, come nella vita. Abbiamo tutti gambe, braccia, sogni, voglia di essere amati. Non tutti con la stessa storia e allo stesso livello della piramide sociale, ma facciamo parte della stessa comunità degli esseri umani. Con lo stesso viso, quello di Vincent Lindon. Se faccio film con lui vuol dire che l’apprezzo come essere umano, oltre che come attore. Altrimenti non potrei lavorarci. Trovo che all’inizio di Un altro mondo non sia una gran persona, anzi mi sembra un omuncolo. Anche con la moglie è insopportabile. Ma fottiti con i tuoi argomenti aziendalisti, mi verrebbe da dirgli. È stupido, ma in maniera umana. Viviamo cose talmente complesse che possiamo ridurci a dire delle idiozie senza essere delle cattive persone. Prima di acquisire una maggiore consapevolezza etica, poi, all’inizio non si fa troppi problemi a obbedire agli ordini dell’azienda e a licenziare. L'incontro con Vincent è quello con una persona che viene da un contesto sociale molto lontano dal mio, è figlio della grande borghesia io invece vengo da una famiglia modesta, ma ci siamo resi conto di avere una costruzione emotiva identica. Siamo felici, commossi o in collera per le stesse cose. Un cammino costruito anche da traumi comuni dal punto di vista personale. I passi che compiamo, come attore lui e come sceneggiatore e regista io, sono gli stessi e ci conducono verso un cammino comune. Senza grandi spiegazioni, in maniera molto fluida.

Dopo tre film sul mondo del lavoro, pensa di saperne di più sulle incoerenze del sistema? Sono passati degli anni, la situazione è peggiorata o no?

Dipende da quale punto di vista la si osserva, non ci sono dubbi che per tanti azionisti è molto migliore. Ma per molti impiegati, operai e dirigenti è decisamente peggiore. È una certezza. Sette anni di lavoro su questi temi mi ha dato molta più lungimiranza, ma anche della disillusione. Vuol dire che avevo uno sguardo ingenuo. Senza che mi getti in uno stato tale da essere troppo abbattuto o al contrario irrimediabilmente cinico.

È finito il viaggio nel mondo del lavoro per lei come autore?

Nel nostro mondo le storture sono così tante che posso continuare a fare dei film. Paradossalmente credo che chi ha qualcosa da dire dica sempre la stessa cosa. Si fa spesso lo stesso film, ma non bisogna diventare la caricatura di noi stessi, del regista di sinistra dall’indignazione facile. Ci sono altre disfunzioni interessanti, sulle quali ho lavorato. Il prossimo film, forse come reazione a una forma di scoramento, parlerà di relazioni amorose. La pandemia ha portato a chiuderci, ma anche a fare il punto della situazione sulle nostre vite. Quello che abbiamo fatto, o non fatto o fatto male. Sarà un personaggio in una fase di questo tipo. Non siamo in crisi solo nel privato, abbiamo portato dei meccanismi disfunzionali del privato nel pubblico. Il liberalismo inonda tutta la nostra società e trovo davvero tragico che non si proteggano più la sanità, l’educazione, la giustizia. Un terreno di indagine interessante.