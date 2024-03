Un Altro Ferragosto: video intervista a Sabrina Ferilli, Christian De Sica, Silvio Orlando e Laura Morante

News Cinema

I moschettieri di Paolo Virzì, sono quattro ma uno ha un'origine diversa, è la novità di Un Altro Ferragosto, sequel atteso di Ferie d'agosto appena uscito nelle sale. Video intervista a Silvio Orlando e Laura Morante, del clan Molino, insieme a Christian De Sica e Sabrina Ferilli, del clan Mazzalupi.

Sono i quattro moschettieri, due per famiglia, sono i protagonisti di Un Altro Ferragosto, il ritorno di Paolo Virzì sull'isola di Ventotene a raccontare due famiglie opposte italiane in vacanza, a distanza di quasi trent'anni da Ferie d'agosto. Sono i Molino, intellettuali come il capo famiglia, non poco radical chic e rigorosamente progressisti, dall'altra i Mazzalupi, popolari, sbrigativi e un tantino beceri. Sono Silvio Orlando e Laura Morante, sempre insieme nonostante le incrinature del tempo, e una nuova coppia composta da Sabrina Ferilli, resa dal tempo malinconica, e la new entry Christian De Sica, ingegnere solo apparentemente ben messo economicamente.

Una commedia corale, pronta a virare sul malinconico se non il funereo, regala risate e commozione, concludendo un racconto iniziato all'alba dell'Italia berlusconiana, che si conclude senza che il tempo abbia regalato un granché di saggezza alle due famiglie.

Ne abbiamo parlato insieme ai protagonisti, Sabrina Ferilli, Laura Morante, Christian De Sica e Silvio Orlando in questa video intervista.