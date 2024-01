Un altro Ferragosto, il sequel di Ferie d'Agosto al cinema, ecco il poster ufficiale

News Cinema

Paolo Virzì torna a raccontare i personaggi di Ferie d'Agosto in Un altro Ferragosto, al cinema dal 7 marzo. Nel cast Silvio Orlando, Sabrina Ferilli, Christian De Sica, Laura Morante, Andrea Carpenzano, Vinicio Marchioni, Emanuela Fanelli, Rocco Papaleo, Paola Tiziana Cruciani.

Sarà al cinema dal 7 marzo Un altro Ferragosto, il seguito ufficiale dell'indimenticabile Ferie d'agosto, ancora una volta diretto da Paolo Virzì, ancora una volta interpretato da Silvio Orlando, Laura Morante, Sabrina Ferilli, con diversi degli interpreti di allora come Rocco Papaleo e Paola Tiziana Cruciani, più Christian De Sica, Andrea Carpenzano, Vinicio Marchioni, Emanuela Fanelli. Possiamo mostrarvi il poster ufficiale e rivelarvi la premessa narrativa, che vedrà di nuovo scontrarsi due diverse Italie, ancora l'un contro l'altra armate.





Un altro Ferragosto, la trama del seguito di Ferie d'Agosto di Paolo Virzì

Scritto da Paolo Virzì con Francesco Bruni e Carlo Virzì, coautore con Paolo del soggetto, Un altro Ferragosto vede Altiero Molino, che era stato concepito proprio in un'estate del 1996 da papà Sandro (Silvio Orlando) e mamma Cecilia (Laura Morante), radunare i vecchi amici del babbo non più così in forma di nuovo in quel di Ventotene, per un'ultima vacanza, dove lo accompagna il marito fotomodello. L'isola è però in subbuglio: Sabry Mazzalupi, figlia di Ruggero, è ora diventata una celebrità del web, e per il suo matrimonio col fidanzato Cesare porta un gran clamore e un evento mondano che si trascina dietro persino rappresentanti della classe politica. Il conflitto tra le due identità degli Italiani ancora una volta è alle porte... e nella sinossi questa viene definita "la sfida stavolta definitiva"!

Grande successo di pubblico e David di Donatello come miglior film, l'originale Ferie d'agosto fu il secondo film di Paolo Virzì, che ora si dichiara contentissimo di aver rimesso in gioco attori e personaggi (senza dimenticare che ci hanno però nel frattempo lasciato Ennio Fantastichini e Piero Natoli): "Riunire la gloriosa banda degli interpreti, mescolandola ai nuovi formidabili ingressi, mi elettrizza". In Un altro Ferragosto compariranno anche Gigio Alberti, Claudia Della Seta, Lorenzo Fantastichini, Liliana Fiorelli, Raffaella Lebboroni, Milena Mancini, Maria Laura Rondanini, Ema Stokholma, Lele Vannoli e Silvio Vannucci.

Appuntamento in sala il 7 marzo.