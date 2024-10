UCI Cinemas apre una sala Imax a Verona con l'anteprima di Joker

News Cinema

Quale film migliore di Joker: Folie à deux, girato anche con camere Imax, per festeggiare l'apertura di una nuova sala che propone questa tecnologia a regola d'arte. Il tutto in Veneto, all'UCI di Verona. Ecco come è andata e cosa potranno trovare gli spettatori della zona.

Joker e Lady Gaga, visti con una ricchezza di dettaglio, sonoro e visivo, di grande effetto. Quale film migliore di Joker: Folie à deux per inaugurare la sala Imax del multisala UCI di Verona, appena riaperto con una veste tutta nuova. Occasione per festeggiare con una serata speciale, presenti anche alcuni giocatori dell'orgoglio locale, la squadra di calcio dell'Hellas Verona. Quando una nuova struttura investe per dieci sale e per offrire a una zona non molto servita dei cinema di grande qualità c'è sempre motivo per esserne contenti.

A UCI Verona, si è tenuto un evento esclusivo per inaugurare la multisala completamente ristrutturata e la nuova sala IMAX, unica in tutto il Veneto e la quarta in Italia per il circuito UCI. Gli invitati hanno avuto la possibilità di assistere all’esclusiva anteprima IMAX® di Joker: Folie à Deux, l’attesissimo film dedicato al personaggio interpretato da Joaquin Phoenix e girato per IMAX®. Una proiezione di grande qualità, come abbiamo avuto modo di osservare in prima persona, per una sala attrezzata con le migliori tecnologie disponibili, oltre che con poltrone made in Italy di grande comfort.

Una serata che ha visto la partecipazione di influencer, partner, giornalisti, media che si sono potuti intrattenere, prima della proiezione, con photo opportunity e l’aperitivo a tema organizzato per l’evento. Palese l'orgoglio di Ramón Biarnés, Managing Director Southern Europe e Northern Europe di Odeon Cinemas Group, che nel pomeriggio ha illustrato ai presenti le novità della multisala, oggetto di una completa ristrutturazione.

UCI Verona ora vanta dieci sale caratterizzate dalla presenza di maxischermi, proiettori Laser, sistemi audio di ultima generazione e poltrone ultra-comfort. Tra queste spicca la nuovissima sala IMAX®, la prima e unica di questo tipo in Veneto. Dotata di 228 posti a sedere, è stata progettata per abbracciare tutto il campo visivo dello spettatore, grazie a uno schermo curvo più grande rispetto a quelli delle normali sale cinematografiche e alla presenza della tecnologia IMAX® Laser, un sistema di proiezione laser 4K esclusivo e audio multicanale di nuova generazione. Un mix in grado di combinare immagini dotate di una risoluzione senza precedenti con un impianto surround digitale ad allineamento laser per un’esperienza cinematografica al massimo livello.

Il cinema offre, inoltre, una sala XL con proiettore 4K Laser e 286 posti a sedere che va ad ampliare l’offerta di immersività agli spettatori e che rappresenta una delle sale UCI con maggior capienza anche per organizzazione di eventi e proiezioni dedicate. Anche il bar e il foyer sono stati completamente rivisitati, con un’offerta food&beverage aggiornata e l’introduzione di Coca-Cola Freestyle, un dispositivo innovativo che, attraverso un touchscreen e la tecnologia del microdosaggio, dà la possibilità di scegliere fra più di 100 prodotti gassati e non, fra cui oltre 70 bevande a basso o nullo contenuto calorico e più di 90 senza caffeina.

Il Circuito ha poi deciso di lavorare anche sul piano del risparmio energetico e della salvaguardia dell’ambiente attraverso l’installazione nel cinema di Verona di 346 pannelli fotovoltaici. L’impianto realizzato produrrà ogni anno circa 186.000kWh che verranno autoconsumati, coprendo quasi il 20% del consumo totale previsto per il 2024.