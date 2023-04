Tyler Rake 2: il teaser trailer ufficiale del film d'azione Netflix con Chris Hemworth

News Cinema

Debutta il streaming su Netflix il 16 giugno il secondo capitolo della saga d'azione con il Thor del Marvel Cinematic Universe, qui nei panni di un mercenario australiano specializzato in estrazioni (non di molari). Ecco il nuovo teaser trailer di Tyler Rake 2.

Il primo Tyler Rake, noto anche come Extraction, è stato una piacevolissima e positiva sorpresa per gli appassionati di cinema d'azione. Qui potete leggerne la nostra recensione. E quindi sono sicuramente in molti, noi compresi, ad attendere con trepidazione il 16 giugno prossimo, giorno in cui sarà disponibile su Netflix il sequel, Tyler Rake 2, di cui qui di seguito vi mostriamo il teaser trailer ufficiale e sveliamo la trama.

Oltre a contare di nuovo su Chris Hemsworth nei panni del personaggio eponimo, un letale mercenario australiano specializzato in operazioni di "estrazione", ovvero di salvataggio di ostaggi dalle mani di rapitori, terroristi, carcerieri di varia natura, Tyler Rake 2 vede nuovamente Joe Russo (anche produttore col fratello Anthony) alla sceneggiatura e Sam Hargrave alla regia. Nel cast, oltre a Hemsworth, ci sono anche Golshifteh Farahani, Tornike Gogrichiani, Adam Bessa, Daniel Bernhardt, Tinatin Dalakishvili e Olga Kurylenko.

Ecco qui l’adrenalinico teaser ufficiale di Tyler Rake, in arrivo sempre e solo su Netflix dal 16 giugno.



Tyler Rake 2: Il nuovo Teaser Trailer Ufficiale in Italiano del Film Netflix - HD



Chris Hemsworth torna a interpretare il ruolo del protagonista nel sequel del film d'azione Netflix di grande successo TYLER RAKE. Dopo essere sopravvissuto a malapena agli eventi del primo film, il mercenario australiano sotto copertura Rake riceve l'incarico di un'altra missione letale: salvare la famiglia di uno spietato gangster georgiano dalla prigione in cui è detenuta.

Hemsworth torna a collaborare con il regista Sam Hargrave in questo film prodotto da AGBO di Joe e Anthony Russo con sceneggiatura di Joe Russo. Golshifteh Farahani riprende il ruolo del primo film affiancata da Adam Bessa, Olga Kurylenko, Daniel Bernhardt e Tinatin Dalakishvili.

Il film è ispirato alla graphic novel "Ciudad" di Ande Parks, da una storia di Ande Parks, Joe e Anthony Russo con illustrazioni di Fernando León González. TYLER RAKE 2 è prodotto da Anthony Russo, Joe Russo, Mike Larocca, Angela Russo-Otstot, Chris Hemsworth, Patrick Newall e Sam Hargrave, mentre la produzione esecutiva è affidata a Jake Aust, Benjamin Grayson, Steven Scavelli, Christopher Markus e Stephen McFeely.