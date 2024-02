Twisters, la tempesta è in arrivo nel primo trailer del sequel con Glen Powell

News Cinema

Gli inseguitori di tempeste sono tornati: il primo trailer di Twisters, sequel ambientato nello stesso universo di Twister, porta Glen Powell al centro dell'azione contro una minaccia indomabile. Il film arriverà nei cinema italiani il 17 luglio.

Una tempesta è all’orizzonte nel primo trailer di Twisters, sequel del film Anni ’90 di ritorno sul grande schermo con un nuovo cast ed una minaccia della natura che difficilmente verrà debellata ma che non sembra rappresentare un ostacolo vero e proprio agli occhi dei protagonisti. Il film introduce una nuova generazione di inseguitori di tempeste, con una tecnologia all’avanguardia che tenterà di domare un tornado. Come riporta Collider, Twisters è ambientato nello stesso universo dell’originale Twister, ma proporrà una storia stand alone, con personaggi differenti ed una corsa sfrenata contro il tempo e la forza della natura.

Il Super Bowl 2024 ha regalato momenti preziosi all’industria dell’intrattenimento, mostrando in anteprima alcuni trailer degni di nota. Oltre a Deadpool 3 e Wicked, anche Twisters ha avuto la sua occasione. Atteso sul grande schermo con Warner Bros. questa estate, Twisters è inteso come sequel del primo capitolo del 1996. Diretto da Lee Isaac Chung, propone una nuova generazione di cacciatori di tempeste con una tecnologica nettamente superiore rispetto a 30 anni prima. Il team di scienziati protagonisti cerca di contenere un tornado nel disaster movie. Kate Cooper è un’ex cacciatrice di tornado, reduce da un’esperienza brutale che l’ha segnata nel profondo ma che l’ha spinta a studiare i pattern delle tempeste seppur al sicuro, ben protetta da uno schermo. Quando poi un suo amico, Javi, la riporta sul campo per testare un nuovo sistema di monitoraggio, Kate incontra Tyler Owens, un cacciatore di tornado ben noto sui social che non sembra temere il pericolo. Quando la stagione delle tempeste intensifica la sua portata, Kate e Tyler lavoreranno su fronti opposti con i propri team ma si ritroveranno entrambi a dover lottare per la propria vita.



Il cast di Twisters è guidato da Glen Powell, star che negli ultimi anni ha accompagnato più volte pellicole al cinema: l’ultima in ordine cronologico è Tutti tranne te. Al suo fianco troviamo Daisy Edgar-Jones e Anthony Ramos. In merito alla differenza tra primo e secondo film, lo sceneggiatore Mark L. Smith ha raccontato a Collider in che modo coesistono nello stesso universo:

Non è una continuazione dell'originale. Ma è solo una vera corsa sfrenata con alcuni personaggi buoni e divertenti. Speriamo di poter attingere a ciò che aveva l'originale perché è semplicemente iconico. Ma è così bello avere un regista come Isaac per affrontare una cosa del genere.