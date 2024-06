Twisters in anteprima al 70° Taormina Film Festival, in programma dal 12 al 19 luglio

News Cinema

Il film catastrofico Twisters, sequel ma non troppo del classico del 1996 Twister, avrà la sua anteprima italiana al Taormina Film Festival, che quest'anno compie 70 anni ed è diretto da Marco Müller.

Avrà la sua anteprima nazionale al Taormina Film Festival 2024 Twisters, l'atteso disaster movie diretto da Lee Isaac Chung che arriverà nelle nostre sale il 17 luglio con Warner Bros. Pictures, mentre in Nord America il film sarà distribuito da Universal Pictures.

Twisters è prodotto da Frank Marshall e Patrick Crowley. Il film è stato scritto da Mark L. Smith, lo sceneggiatore del film The Revenant che a sviluppato una sceneggiatura a partire da un soggetto di Joseph Kosinski. Quest'ultimo ha preso ispirazione dai personaggi inventati da Michael Crichton e Anne-Marie Martin e resi protagonisti, nel 1966, del film catastrofico Twister, che ha incassato globalmente 495 milioni di dollari guadagnando il secondo posto nella classifica dei film più visti di quell'anno (il primo è stato Independence Day).

Possiamo insomma considerare Twisters come il reboot di Twister? Non esattamente. Sarebbe più preciso definirlo uno standalone sequel, perché è ambientato nello stesso mondo di Twister ma i personaggi sono diversi. Ci sono sempre le tempeste di vento ma, come ha ripetuto più volte il protagonista Glen Powell, a monte del film non c'è l’idea di reinventare Twister e la storia è un'altra.

Twister: la trama, il cast e il trailer

Gli interpreti principali di Twisters sono Daisy Edgar-Jones e, come già detto, Glen Powell. La prima è un'ex cacciatrice di uragani di nome Kate Cooper, mentre il secondo fa la parte di Tyler Owens, affascinante e spericolata superstar dei social media. I due uniscono le forze per cercare di prevedere, e possibilmente domare, l'immensa potenza dei tornado. Nel cast del film troviamo anche Anthony Ramos, Brandon Perea, Maura Tierney e Sasha Lane, insieme a David Corenswet, Daryl McCormack, Kiernan Shipka e Nik Dodani. Eccoli nel trailer del film, che è travolgente, adrenalinico, spettacolare.

Twisters: Il Nuovo Trailer Ufficiale Italiano del Film reboot di Twister - HD

Il 70° Taormina Film Festival

Il Taormina Film Festival, che quest'anno festeggia la sua settantesima edizione, si svolgerà dal 12 al 19 luglio nell'incantevole cittadina siciliana. Il (nuovo) Direttore Artistico è Marco Müller, che a proposito di Twisters ha dichiarato:

Sono grato alla Warner Bros. per questo straordinario regalo, che conferma uno dei nostri orientamenti di programmazione: scommettere sulle diversità stilistiche. Con Twisters, Lee Isaac Chung, dopo il suo film Minari, vincitore di un Premio Oscar, consegna al pubblico uno spettacolare evento cinematografico che parla a un pubblico più ampio.

Twister verrà proiettato sullo schermo montato nel teatro Antico di Taormina, luogo splendido e suggestivo che dà qualcosa in più ai film che "ospita".