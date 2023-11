Twilight, la regista rivela chi sceglierebbe oggi come Edward e Bella

News Cinema

Chi sceglierebbe oggi Catherine Hardwicke per interpretare Edward e Bella nella saga cinematografica di Twilight? La regista nomina due star ben note al pubblico del grande e piccolo schermo.

Twilight, chi sceglierebbe oggi Catherine Hardwicke per Edward e Bella: i nomi

La storia d’amore tra un’umana e un vampiro ha convinto dapprima l’editoria e poi il cinema. Catherine Hardwicke ha ammesso che inizialmente gli Studios non erano convinti del successo di Twilight, ma sono stati smentiti con un successo iniziale che ha spianato la strada ai successivi quattro capitoli. E mentre oggi si attendono novità sull’adattamento televisivo pensato per riportare la famiglia Cullen sullo schermo, Catherine Hardwicke ragiona su chi avrebbe scelto oggi per interpretare i due protagonisti. Nel corso del podcast spin-off di Happy Sad Confused intitolato Watchalong, la regista ha reso omaggio al 15esimo anniversario del primo film raccontando numerosi aneddoti e poi si è concessa una riflessione: chi avrebbe avuto la stoffa per Edward e Bella oggi?

Hai presente Saltburn? Sì, ecco, Jacob Elordi è fantastico, probabilmente sarebbe la scelta perfetta per Edward oggi. Penso che ci siano molti giovani attori davvero fantastici là fuori. Come Jenna Ortega, è pazzesca.

Entrambi i nomi appena menzionati negli ultimi anni hanno riscosso grande successo su grande e piccolo schermo. Jacob Elordi, dopo la trilogia di The Kissing Booth, ha ottenuto maggiore spazio in televisione con Euphoria mentre di recente è apparso al cinema con Priscilla e Saltburn. Jenna Ortega, invece, è diventata la nuova Mercoledì Addams nell’acclamata serie televisiva di Netflix, ma al cinema ha dato un forte contributo al franchise di Scream. Nel corso della stessa intervista, la Hardwicke ha anche rivelato che inizialmente il casting di Robert Pattinson è stato contestato perché si temeva che non fosse abbastanza affascinante per il ruolo.