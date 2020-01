Tutti pazzi per Mary: la vera storia della scena della zip

News Cinema

Direttamente dai fratelli Farrelly l'origine di uno dei momenti più esilaranti della commedia con Ben Stiller e Cameron Diaz.

Una delle pietre miliari della comicità americana anni '90 è Tutti pazzi per Mary di Bobby e Peter Farrelly, uscito nel 1998 e accolto molto favorevolmente, soprattutto dal pubblico. Con un cast capitanato da Cameron Diaz e da Ben Stiller, che non era stato la prima scelta della produzione (che avrebbe preferito a lui Owen Wilson), vedeva fra gli interpreti anche Matt Dillon, allora legato sentimentalmente alla Diaz, e poi Lee Evans e Chris Elliot. Irresistibilmente buffo, aveva delle scene che nessuno dimenticherà: quelle con protagonista il cagnolino border terrier Puffy, molte sequenze con Matt Dillon, la scena del "gel per capelli" e quella della zip. Quest'ultima è la nostra preferita, con Ben Stiller capellone e con l'apparecchio ai denti che, mentre fa pipì nel bagno di Mary guardando due colombi, tira su la cerniera dei pantaloni rischiando di provocarsi un danno irreversibile alle parti basse.



Tutti Pazzi Per Mary: La scena della zip incastrata

Come avranno fatto i registi a inventare un momento così esilarante? Ebbene, dovete sapere che la disavventura del povero Ted vestito a festa è un fatto realmente accaduto. L'incidente si verificò proprio a casa Farrelly. Un giorno la loro sorella minore, che frequentava la terza media, aveva invitato un gruppo di amici a casa per ascoltare della musica in cantina. "I nostri genitori erano al piano di sopra" - ha raccontato Bob- "e uno dei ragazzi è andato in bagno e si è incastrato il pene nella zip dei pantaloni. E’ rimasto in bagno a lungo. Mio padre, che era un dottore, è dovuto entrare e gli ha chiesto: ragazzo, stai bene?".

Papà e mamma Farrelly narrarono la storia ai figli molto tempo dopo l'imbarazzante episodio, per non mettere in difficoltà la povera vittima: "Quando infine ci informarono sull'accaduto, cominciammo a ridere come pazzi".