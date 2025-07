Tutta Colpa del Rock: ecco il trailer della commedia con Lillo, Elio, Maurizio Lastrico e Naska in anteprima a Giffoni

News Cinema

Arriverà al cinema il 28 agosto, dopo l'anteprima al Festival di Giffoni e quella in tutta Italia il 9 e il 10 agosto, Tutta Colpa del Rock, una scatenata commedia con Lillo e la colonna sonora di Motta. Ecco il trailer.

Vi avevamo già parlato di Tutta colpa del rock, la commedia di Andrea Jublin con un cast di talenti comici, a partire da Lillo ed Elio, per proseguire con Valerio Aprea, Maurizio Lastrico, Naska, Massimo De Lorenzo, Agnese Claisse, Massimo Cagnina e, least but not last, Carolina Crescentini, perché sarà una delle premiere del Giffoni Film Festival. Adesso torniamo a parlarne per comunicarvi la data d'uscita, il 28 agosto con PiperFilm, e le anteprime italiane il 9 e il 19 agosto. Ma soprattutto per presentarvi il trailer.

Tutta colpa del rock: la trama e una colonna sonora d'autore

Tutta colpa del rock è molto più di una commedia, è un omaggio sincero al potere salvifico, travolgente e identitario della musica. Bruno (Lillo) è un ex chitarrista rock in caduta libera: bugiardo, narcisista, padre assente. Finisce in carcere dopo una lunga serie di scelte sbagliate. Quando tutto sembra perduto, un’occasione inaspettata si presenta: formare una band con altri detenuti per partecipare al Roma Rock Contest. In palio, i soldi necessari per mantenere la promessa fatta alla figlia Tina: portarla in America per un leggendario “Rock Tour”. Al suo fianco, una “formazione” tanto improbabile quanto irresistibile: Roberto (Maurizio Lastrico), coinquilino di cella; il Professore (Elio), cinico e silenzioso; Eva (Agnese Claisse), una batterista dal carattere esplosivo; Osso (Massimo Cagnina), un gigante dal cuore fragile; e K-Bone (Naska), ex trapper con un’anima da poeta. Tra scontri, musica e legami inaspettati, la band troverà nell’arte un’occasione di rinascita. La colonna sonora originale è firmata da Motta, che cura anche la supervisione musicale. Il brano inedito “Nato nel posto sbagliato”, interpretato da Naska, unisce le sonorità di Motta, Cor Veleno e Danno, in una contaminazione autentica e potente. Con la partecipazione di chi la musica la conosce nel profondo, il film porta sul grande schermo un’energia musicale inaspettata, facendo del rock un simbolo di libertà, identità e ribellione. Tutta colpa del rock è il racconto di chi, anche nel luogo più chiuso che esista, riesce a ritrovare se stesso grazie al potere della musica.