Troppo Cattivi 2: un sequel iperattivo che rispetta il primo film e soddisfa le aspettative del pubblico

Tutti gli elementi sono al loro posto nel film Troppo Cattivi 2. Stile, humour, ritmo, tono e morale trovano un comodo spazio nella nuova avventura dei "criminali" diventati buoni.

Con alla base l'idea di creare un mondo criminale che fosse fruibile dai giovani spettatori, ispirandosi dichiaratamente allo stile di Quentin Tarantino e allo humour della saga di Ocean's Eleven, il film d'animazione Troppo Cattivi (The Bad Guys in originale) è arrivato nel 2022 sorprendendo critica e pubblico. Iperattivo, ma capace di trovare momenti intimi in cui lasciar emergere il messaggio che essere buoni è più cool di essere cattivi, il film mostrava la sua forza nella vivacità delle scene d'azione, nell'affabilità dei personaggi, nella comicità slapstick e nella semplice e ben raccontata problematica morale della banda. Lo stile di realizzazione andava inoltre ad aggiungere un seducente elemento estetico con colori vivaci, tratto marcato del disegno ma con meno dettagli, per simulare l'animazione 2D in un ambiente 3D ed esaltarne la natura illustrativa.

Troppo Cattivi 2 non azzarda una sola caratteristica del suo predecessore. Questo sequel si guarda bene dall'apportare modifiche estetiche, mantiene intatti ritmo e tono e si concentra unicamente sulla storia. La nuova storia possiede tutto ciò che normalmente un sequel di un film di successo promette: stessa ricetta, sapori più intensi. I personaggi aumentano, le avventure si fanno ancor più surreali (con una sorta di citazione/omaggio/parodia di Fast & Furious 9 in una sequenza spaziale), mentre il concept alla base riguardo alla reputazione di Mr. Wolf, Mr. Piranha, Mr. Snake, Ms. Tarantola e Mr. Shark è ben rielaborato nel proseguire sul dualismo buoni/cattivi.

"Sempre ispirandosi ai libri illustrati di Aaron Blabey (editi in Italia da Fabbri), il veterano sceneggiatore Etan Cohen propone la tipica progressione esistenziale di personaggi diventati giustamente dei beniamini. Il regista Pierre Perifel, riconfermato, sa molto bene quello che fa", scrive Domenico Misciagna su questo sito (cliccare sul link sottostante per leggerne la recensione completa).

È importante ricordare anche l'ottimo lavoro dell'edizione italiana. Coinvolgere comici televisivi, autori di loro stessi, come Andrea Perroni, Francesco De Carlo, Edoardo Ferrario, Valerio Lundini e Saverio Raimondo, oltre all'attrice Paola Michelini e alla cantante e attrice Margherita Vicario, è stata un'idea vicente e, naturalmente, confermata sul sequel. Con questa squadra di voci, insieme agli altri doppiatori, Troppo Cattivi 2 acquisisce una maggiore personalità per gli spettatori italiani.

