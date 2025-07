Troppo Cattivi 2, la recensione dell'action cartoon targato DreamWorks Animation

Il successo del primo capitolo rendeva obbligatorio il sequel: Troppo Cattivi 2 della DreamWorks Animation aumenta a dismisura i giri del motore ed esplode come un forsennato e spassoso Fast & Furious cartoon. La nostra recensione.

Niente, Wolf e la sua banda ci provano, ma la società è un po' restìa a considerarli criminali redenti e a dar loro un lavoro decente. Quando altri misteriosi criminali cominciano a eseguire colpi che imitano il loro stile, Wolf pensa che aiutare la polizia a incastrarli potrebbe essere un buon viatico di popolarità: inutile dire che lui, Shark, Piranha, Tarantola e Snake si cacceranno in un bel pasticcio, costretti a diventare complici di un trio di rapinatrici che li terrà sotto scacco. Non bisogna comunque mai sottovalutare la resilienza di Wolf, specie quando ne va della reputazione della sua amata Diane...

Troppo Cattivi 2 era inevitabile: la DreamWorks Animation non poteva esimersi dal proseguire il discorso del primo Troppo Cattivi, che tre anni fa ci divertì parecchio e confermò la sottile ricerca estetica della casa, reduce oggi da un'opera più autoriale e di tono ben diverso da questa, il poetico candidato al premio Oscar Il robot selvaggio. Ormai persino una realtà come la Pixar ha da imparare dalla disinvoltura con cui la DWA, spalleggiata dalla Universal, salta da un genere all'altro sperimentando allegramente con immagine e suono: meno che negli Spider-Man della Sony, certo, ma quel che basta a rendere i loro cartoon CGI sempre inventivi ed espressionisti il giusto, tra inquadrature, scelte cromatiche, character design e ritmo. Sempre ispirandosi ai libri illustrati di Aaron Blabey (editi in Italia da Fabbri), il veterano sceneggiatore Etan Cohen propone la tipica progressione esistenziale di personaggi diventati giustamente dei beniamini. Il regista Pierre Perifel, riconfermato, sa molto bene quello che fa.

Com'è stato evidente in altre opere DreamWorks, pensiamo a un Madagascar 3 o a un Baby Boss 2, lo studio mostra un indiscutibile talento nelle sequenze d'azione caotiche e sopra le righe... e non ha paura di usarlo: rispetto ad approcci più compassati, il rischio di questo caleidoscopio di colori, battute e movimenti di macchina è una saturazione dei sensi, un rintronamento che lascia poco spazio a una narrazione effettiva, dal giusto respiro. In effetti però il copione di Troppo Cattivi 2 si basa su pochi punti fermi: la voglia di riscatto di Wolf (che non sa bene in cosa questo riscatto possa consistere), un'intesa sentimentale crescente tra lui e Diane... e basta. Per quanto il film sia chiassoso, non c'è quindi il rischio di soffocare quei pochi elementi narrativi già bene a fuoco, quindi anzi si apprezza lo scatenamento generale, liberatorio e in fondo coerente con il genere. Attenzione: con "genere" non intendiamo l' "animazione" (che è una tecnica cinematografica), ma ci riferiamo al vero e proprio heist movie d'azione, come se Fast & Furious fosse diventato un cartoon con animali antropomorfi, in un retrogusto Lupin III di Monkey Punch, evocato anche dal capitolo precedente. D'altronde la Commissaria / Capo assomiglia sempre più a Zenigata. E momenti visionari come una folla inferocita che avanza come una (letterale) onda umana suggeriscono che l'anime è stato ormai introiettato.

Una volta che si accetta questa leggerezza studiata, e magari ci si gode un lungometraggio così in una buona sala (non in streaming), ci si può letteralmente allacciare le cinture. In un panorama cinematografico di blockbuster d'azione che presentano coreografie straviste, o delegano agli effetti visivi in postproduzione il compito di spingere attori e attrici in carne e ossa verso acrobazie improbabili... Troppo Cattivi 2 si scrolla di dosso questa fatica estetica, con la nonchalance strafottente del miglior Wolf. Ci pensammo già oltre dieci anni fa davanti a Kung Fu Panda 2: con una buona caratterizzazione, il personaggio di un cartoon in queste scene risulta più credibile di un essere umano. La più pesante sospensione dell'incredulità per il pubblico avviene infatti all'inizio, quando accetta animali antropomorfi che parlano, poi è tutto in discesa: e ti sorprendi a vivere una vera suspense da alcune sequenze d'azione da antologia, come il memorabile salto sul razzo in partenza. Il crescendo di Troppo Cattivi 2 fa davvero invidia a un qualsiasi action movie o cinecomic in sala negli ultimi anni, con un controllo totale su montaggio, inquadrature, musiche e un irresistibile carisma che ti porta sinceramente a fare un tifo viscerale per questa masnada.

Se si cercano animali animati antropomorfi con ambizioni metaforiche più solide, più drammatiche, Zootropolis dei Walt Disney Animation Studios avrà magari per voi la precedenza. Ma se volete imparare come si guida, Wolf fa mangiare la polvere pure al Brad Pitt di F1.