Troppo Cattivi 2, intervista al direttore del doppiaggio Carlo Cosolo: "Il mio lavoro è dare una marcia in più al film"

Le voci della versione italiana di Troppo Cattivi 2 sono state dirette da Carlo Cosolo che, in una appassionata conversazione, racconta la filosofia di un lavoro che svolge da molti anni andando a toccare interpretazioni, talent, musicarelli e Intelligenza Artificiale.

Il film d’animazione Troppo Cattivi, uscito nel 2022 e capace di rileggere in chiave colorata e ironica i classici del cinema di rapina, da Ocean’s Eleven a Le Iene fino alla saga di Fast & Furious, torna sul grande schermo con un seguito diretto. Troppo Cattivi 2 è attualmente nei cinema italiani, distribuito da Universal Pictures, con l'obiettivo di riportare il pubblico tra le avventure della banda di criminali più amata dai ragazzi, senza però dimenticare quella cura narrativa che rende i titoli DreamWorks Animation fruibili e apprezzabili anche dagli adulti. La storia prosegue con i protagonisti impegnati ancora una volta a difendere la loro nuova reputazione: tra missioni improbabili, fraintendimenti comici e azione serrata, i “cattivi” tentano disperatamente di dimostrare di essere davvero diventati buoni, pur restando ribelli per natura.

Le voci del cast di doppiatori italiani di compone di personaggi noti della comicità televisiva: Andrea Perroni presta la voce al carismatico Mr. Wolf, Edoardo Ferrario è il sarcastico e ansioso Mr. Snake, Francesco De Carlo doppia l'irresistibile e ingenuo Mr. Shark, Valerio Lundini interpreta il caotico Mr. Piranha, Saverio Raimondo torna nei panni dell'inquietante Professor Marmellata. La cantante, attrice e regista Margherita Vicario dà vita all'ingegnosa Mrs. Tarantola, mentre l'attrice e comica Paola Michelini incarna la seducente e scaltra Diane Foxington/Zampa Cremisi. In occasione di una visita esclusiva negli studi di doppiaggio italiani di Troppo Cattivi 2, il direttore del doppiaggio Carlo Cosolo (nella foto in alto, in sala di registrazione insieme a Saverio Raimondo) ha condiviso impressioni e riflessioni sul lavoro, su cosa significhi lavorare con i "talent" e sul concetto stesso di questa parola che noi interpretiamo impropriamente.

Carlo, i due Troppo Cattivi sono film brillanti, capaci di tenere in equilibrio comicità e morale e fondendo generi diversi nell'animazione. Tu che ne pensi da spettatore?

Mi piace molto il fatto che da una serie di libri per bambini, scritti con i caratteri grandi con tante figure e con tanti disegni, siano riusciti a creare questa banda di animali ladri e truffatori che poi diventano buoni. E che al contempo si rivolgano anche al pubblico adulto. Specialmente in questo sequel, ci sono citazioni di altri film, citazioni alte, cinematografiche, che neanche tutti coglieranno. Roba da Orson Wells. Ci sono tante battute, situazioni comiche. I personaggi sono anche più interessanti rispetto al primo film, quindi ancora più colore, ancora più movimento. Ma soprattutto sono riusciti a fare una sceneggiatura trasversale, perché un bambino di 4 o 5 anni si gode gli animali che parlano e tutto l'ambaradam di situazioni, mentre una persona adulta coglie delle citazioni tratte da film, dalla storia del cinema.

Ingaggiare i cosiddetti "talent", intesi come personaggi noti del mondo dello spettacolo, per il doppiaggio dei film è una pratica ormai comune da molto tempo. Come ti trovi a lavorare con chi proviene da percorsi artistici diversi?

Intanto è bene precisare una cosa: quelli che noi chiamiamo impropriamente talent, in realtà in America sono semplicemente gli artisti che fanno il proprio lavoro, quindi l’attore, il cantante, eccetera. Qui invece per "talent" si intende una persona avulsa dal doppiaggio. Questo magico mondo del doppiaggio sembra essere diventato una cosa a sé negli anni, mentre quando ho cominciato io era qualcosa che apparteneva agli attori. Quindi erano tutti talent, perché erano tutti attori, come Renzo Palmer, Gigi Proietti o come i meno conosciuti ma altrettanto grandi. Ugo Maria Morosi, per citarne uno, era un attore di teatro meraviglioso, un mio grande amico, facevamo doppiaggio insieme. Erano tutti attori, punto. La forbice fra attore e doppiatore si è andata allargando al punto che oggi si parla di doppiatori professionisti, che io non so bene cosa voglia dire.

Come li possiamo definire i doppiatori non abituali?

Tutti quelli che si avvicinano al doppiaggio, possono essere attori come Claudio Santamaria o, per parlare di Troppo Cattivi, attori tipo stand-up comedian come Francesco De Carlo, attrici come Margherita Vicario che è anche cantante e regista, o attori come Valerio Lundini che ha fatto anche un film con Sergio Castellitto. Quello che voglio dire, è questo doppiaggio sembra diventata una cosa sacra e intoccabile quando non è così.

Tu lavori nel mondo del doppiaggio dagli anni 80. La tua visione di questo mondo è cambiata?

Assolutamente no. Il doppiaggio fa parte del mondo dello spettacolo e noi questa cosa un po’ ce la dimentichiamo. Ti faccio un esempio: ultimamente mi è capitato di lavorare con Mara Maionchi che non è un’attrice, è un personaggio televisivo. Sarà un alibi, ma a me è venuta in mente a quel punto una riflessione. Parliamo del film Minecraft, un film godibile con attori famosi, certo, ma è un film pop, estremamente pop, un film basato su un videogioco. E io ho letto i commenti sul doppiaggio definito terribile che dicevano “Mara Maionchi non si può sentire” e bla bla bla. Io ho letto, però, anche tanti commenti positivi da parte di tante gente che si è divertita.

Parliamo di spettacolo, parliamo di cultura popolare. Ma questa invasione del pop nel mondo del doppiaggio, è veramente così dannosa? O forse invece è un modo per aprirsi un po’ di più anche a nuovi orizzonti. Tu te li ricordi i musicarelli?

Sono nato alcuni anni più tardi, ma li conosco bene. Erano i film in cui Morandi, Celentano, Mina, Little Tony, tra i tanti, cantavano e che servivano per lanciare i loro dischi.

Ecco, allora tu hai letto di qualcuno che protestava perché Gianni Morandi, nei film che ha fatto, aveva una voce che non era la sua quando parlava? O Al Bano e Romina doppiati tutti e due? No, nessuno protestava. Ma loro non erano attori. Allora eravamo tutti più ingenui, tutti più puri. Ma mi chiedo perché oggi ci si incaponisca così tanto su certe questioni. Ma insomma, sul doppiaggio ti dico un'altra cosa. Il doppiaggio fra un pò forse sparirà. Può essere che la nostra salvezza dall'Intelligenza Artificiale sia anche quella di riportare nel doppiaggio personaggi conosciuti.

Ecco, prima di toccare la questione della IA, torno alla domanda di prima. Come ti trovi a lavorare con chi proviene da percorsi artistici diversi?

Come direttore del doppiaggio, è chiaro che una cosa è lavorare con Mara Maionchi, una cosa è lavorare con Claudio Santamaria e una cosa è lavorare con Valerio Lundini o Francesco De Carlo, come in questo caso. Sono aspetti diversi. Perché? Perché nel primo caso ho un personaggio televisivo, oltretutto, vocalmente, era anche giusto per il personaggio dell’anziana strega in Minecraft. In questo caso non c’era una pretesa, nemmeno da parte sua, di avere un chissà quale spessore interpretativo. È una cosa pop. Quella con Claudio Santamaria per il doppiaggio di Super Mario Bros, è un'esperienza con un attore che invece già si era avvicinato al doppiaggio con Batman e quindi già aveva una tecnica. Lì è stato come lavorare con un super doppiatore. Non lo voglio chiamare “doppiatore”, è stato di fatto un doppiaggio normale.

Che intendi con doppiaggio normale?

Un doppiaggio come si faceva 30, 40 anni fa, quando io ho cominciato, un doppiaggio normale con attore bravo. Punto. Basta con sta storia dei doppiatori professionisti. Perché lui non dovrebbe esserlo? Perché non lo fa tutti i giorni? Per esempio noi lavoriamo abitualmente con Francesco Pannofino che può essere tranquillamente considerato un talent. Cioè, ci sono un po di incoerenze. Se lavoro con Valerio Lundini o Francesco De Carlo, lavoro con persone adattissime per questo film, perché si tratta di cartoni animati spensierati, carini, che devono far divertire per cui non c'è un'interpretazione di immenso spessore.

In sostanza un artista che esprime se stesso in qualunque ambito del mondo dello spettacolo, può trasformarsi in un doppiatore a tutti gli effetti se impiegato in un contesto idoneo.

Io cerco di scegliere i doppiatori migliori, non perché sono doppiatori ma perché sono artisti bravi. Oggi si è perso di vista il fatto che questo è un lavoro dove serve un'interpretazione. Poi è ovvio che, se mi arriva un Kenneth Branagh che fa Shakespeare, magari io chiedo di lavorare, ad esempio, con Giancarlo Giannini. Insomma, quello che io cerco di fare è dare una marcia in più al prodotto. Se non c’è l’interpretazione, allora ben venga l'Intelligenza Artificiale. Poi, certamente ognuno ha la sua percezione, ognuno ha il suo gusto. Però, penso anche che se abbiamo perso il gusto per il vinile e ci siamo adattati tranquillamente sul suono digitale, forse stiamo perdendo il gusto per l'interpretazione umana e ci stiamo adattando per l'interpretazione artificiale.

Hai avutto esperienze dirette con la IA?

Ti racconto questa cosa che rende l’idea. Mi arriva un trailer di un film di fantascienza in inglese, lo vedo e mi dico “perfetto, senti che bella recitazione, proprio piatta piatta. Questo si doppia facile e senza fatica, dovendolo replicare fedelmente”. Vado a vedere è scopro che è stato fatto con la IA. Questo che cosa vuol dire? Che sì, tu puoi fare le cose con l'Intelligenza Artificiale, però a me di quel trailer non mi è arrivato niente a livello di emozioni. Devo dirti che c'è un presupposto riguardo a come lavoro: io ho un senso di responsabilità che mi fa stare male nei confronti della versione originale, perché seriamente, non stiamo giocando qui, l’originale è l’originale e dire che il doppiaggio è meglio è una cosa che non ha proprio senso. Quello che noi facciamo è avvicinarci all’originale dal punto di vista del suono, dal punto di vista delle emozioni, dal punto di vista cinematografico per tutto quello che riguarda l’audio. Quindi io ho proprio un senso di responsabilità e rispetto sull’opera che ho visto. Quando ho visto Dune in originale mi sono detto “vabbè, io qua io alzo le mani una cosa del genere, ma quando la rifaccio… mai più”. Poi ti impegni e cerchi e cerchi di arrivare il più vicino possibile.