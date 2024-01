Tropic Thunder, Robert Downey Jr. si difende ancora per il ruolo "Blackface"

News Cinema

Ospite del podcast Literally di Rob Lowe, Robert Downey Jr. è tornato sul ruolo "Blackface" avuto in Tropic Thunder, per il quale riceve ancora degli attacchi. Il suo Kirk Lazarus risulta offensivo? Appunto!

Periodicamente Robert Downey Jr. affronta quella che per i social negli ultimi anni è una "macchia" nella sua carriera, cioè il ruolo dell'attore vanesio Kirk Lazarus in Tropic Thunder: una star bianca che cerca l'Oscar interpretando sul set un nero. L'attenzione dei social a questi argomenti ha indicato quella parte con l'espressione "Blackface", cioè la pratica che c'era un tempo di far interpretare una persona di colore a un bianco, con un trucco spesso posticcio. Non ci dovrebbe essere bisogno di spiegare che qui il discorso è diverso, ma... Leggi anche Robert Downey Jr su Dolittle: "Uno dei due più importanti film che ho realizzato negli ultimi 25 anni"

Robert Downey Jr. sul ruolo Blackface di Tropic Thunder: "Le cose si sono fatte un po' confuse"

Ospite del podcast Literally di Rob Lowe, il buon Robert Downey Jr., fresco vincitore del Golden Globe per Oppenheimer e in odore di Oscar, è tornato a parlare del ruolo di Kirk Lazarus in Tropic Thunder: una parte satirica il cui contesto sfugge spesso in rete, dove la sola idea della "Blackface" suscita indignazione a prescindere... anche se l'oggetto della satira del film era proprio quella tendenza! Un paradosso del politicamente corretto. Ultimamente, spiega Downey, gli è capitato di vedere una replica della sitcom Arcibaldo (1971-1979), preceduta da un disclaimer moderno che mette in guardia il pubblico di oggi: spiegava che mostrare fragilità, pregiudizi e preoccupazioni in chiave comica è un modo per sottolineare quanto siano assurdi. Bisognerebbe tenere a mente questo concetto sempre. Robert dice:

Quello che volevano dire è: "Ehi, questa è la ragione per cui facciamo cose che, decontestualizzate, potresti demolire e dire che sono sbagliate, cattive." Un tempo c'era un accordo tacito col pubblico, non dico che il pubblico non sia più comprensivo, ma dico che le cose si sono fatte molto confuse. [...] Lo spirito con cui Stiller diresse e girò Tropic Thunder, e col quale scelse gli attori, era essenzialmente proprio quello di andare contro tutti gli stereotipi sbagliati e sui quali si è fatto affidamento per troppi anni.