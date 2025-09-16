Tron: Ares non è pieno di cammei, il regista: "Non ci servivano i vecchi personaggi sempre al centro della scena"

News Cinema

Il 9 ottobre sarà al cinema Tron: Ares, terzo capitolo della saga di Tron, intepretato da Jared Leto e diretto da Joachim Rønning. Il regista e il producer hanno spiegato a SFX Magazine come hanno costruito il cast di questa nuova storia. A parte l'obbligatorio Jeff Bridges, si prende una nuova direzione.

Certo, non si potrebbe fare un Tron senza la figura carismatica di Jeff Bridges alias Kevin Flynn, però sarebbe normale per i fan aspettarsi da Tron: Ares con Jared Leto una quantità corposa di cammei, dal lungometraggio originale del 1982 o dal secondo atto del 2010. Chiacchierando con SFX Magazine, il regista Joachim Rønning e il producer Justin Springer hanno cercato di spiegare perché il loro film, al cinema dal 9 ottobre, non ha preso la direzione di un fanservice spudorato. Bisogna anche guardare avanti, senza però dimenticare i motivi per cui l'idea di Tron sia diventata un oggetto di culto col passare dei decenni.



Tron: Ares, il regista: "Non sempre le scelte sono soltanto creative"

Quella di Tron sarà anche una saga di culto, ma non è stata mai associata a incassi stratosferici. Il primo Tron del 1982, concepito da una mente libera come quella di Steven Lisberger, costò 17 milioni di dollari di allora, pari a circa 57 di oggi: non fu un flop grazie a un budget non colossale, ma non andò oltre i 50 milioni raccolti nel mondo, acquistando una fama via via più forte nei decenni successivi. Quell'entrata nel mondo virtuale del codice, nel frattempo diventata meno avveniristica, fu ripresa nel 2010 da Tron: Legacy di Joseph Kosinski, ma i 170 milioni di dollari di budget non ne generarono più di 400 a livello globale. Anche per questa ragione la Disney non è stata mai ansiosa di approvare un terzo atto cinematografico, nonostante la stilizzata serie animata Tron Uprising (Tron: La serie, 2012-2013) sia stata piuttosto apprezzata.

Tron: Ares di Joachim Rønning adesso riprende in mano quelle suggestioni, ribaltando il discorso e portando un programma, l'Ares di Jared Leto, a uscire dal mondo virtuale per entrare nel nostro. Il personaggio guida di Jeff Bridges, il programmatore Kevin Flynn, è sempre lì come garanzia, però non sembra che vedremo molte altre partecipazioni storiche, al di là della sua. Perché?

Rønning spiega: "A volte non si tratta solo di scelte creative, magari gli attori o le attrici non vogliono più partecipare. Ci sono diversi modi di guardare la cosa, ma secondo me la storia ha preso una piega in cui sentivamo di non avere bisogno dei vecchi personaggi sempre al centro della scena. Volevamo portarlo in una direzione nuova, renendo allo stesso tempo omaggio all'universo in cui ci troviamo." Il producer Justin Springer gli fa eco: "Raccontiamo un'altra storia quattordici anni dopo, la cosa più importante per noi era raccontarne una che funzionasse. Buttarci dentro cammei, come una parata di persone che amiamo nella saga, sarebbe solo fanservice che non aiuta la storia. Ma abbiamo studiato maniere per sorprendere il pubblico. E se non tocchiamo qualcosa in questo film, penso sempre ad altri terreni di gioco. Ho prodotto la serie animata e ho lavorato sulle attrazioni dei parchi a tema. Ci sono diversi modi di tener viva la mitologia, in un film, una serie o chessò io, se siamo fortunati."

A questo punto avremmo nominato anche i videogiochi... dato il contesto!