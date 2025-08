La Disney ha rinunciato all'IA per Tron: Ares e Oceania dal vero, ma perché?

News Cinema

L'Intelligenza Artificiale pone delle questioni legali che la Disney non si è sentita di affrontare, nonostante stesse per utilizzarla sia in Tron: Ares, sia nel remake dal vero di Oceania con Dwayne Johnson. Quali sono state le diverse circostanze specifiche?

Mentre si dibatte ancora sull'Intelligenza Artificiale, sui limiti e le potenzialità dell'AI, su legislazioni e investimenti, Hollywood sta da tempo avvicinandosi a questa tecnologia. Si tratta di un territorio ancora in parte inesplorato non solo sul piano della funzionalità e dell'efficacia, ma anche sul piano legale / etico: il Wall Street Journal per esempio ha rivelato che la Disney ha rinunciato a usare l'AI in due prossimi film, Tron: Ares (al cinema dal 9 ottobre) e il remake dal vero di Oceania con Dwayne Johnson in carne e ossa, atteso per l'estate 2026. Ciascuna decisione è stata presa per ragioni diverse, ed è interessante leggerle.

