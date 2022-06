Tron 3: per Joseph Kosinski non si farà mai per colpa della Marvel e di Star Wars

News Cinema

Joseph Kosinski avrebbe tanto voluto dirigere un Tron 3, ma la Disney gli ha detto no. Poi sono arrivare la Marvel e il franchise di Star Wars e ogni speranza è morta. Le dichiarazioni del regista di Top Gun: Maverick.

Mentre si gode il meritato successo di Top Gun: Maverick, Joseph Kosinski pensa a un altro progetto al quale per un bel po’ di tempo ha legato il suo nome. Parliamo di Tron 3, sequel di quel Tron Legacy che aveva segnato la sua prima collaborazione con la Disney nonché il suo esordio nella regia di un film di finzione. Come ben ricordiamo, il seguito del mitico Tron non ha dato, al botteghino, i risultati sperati, e quindi Kosinski si è dovuto fermare. La situazione, purtroppo, non è cambiata, e il regista è ancora arrabbiato con la potente major.

Il Tron che il buon Joseph voleva realizzare si intitolava Tron: Ascension e sappiamo che a questo punto vi state un po’ confondendo, perché tempo fa vi avevamo annunciato che, anche per via dell'interesse da parte di Jared Leto, il nuovo capitolo era stato quasi ufficializzato. Si intitolava Tron: Ares e doveva dirigerlo Garth Davis.

Joseph Kosinski contro la Disney

Ma torniamo a Kosinski, che in un'intervista a The Volture si è levato più di un sassolino dalla scarpa. Il regista ha rivelato di aver scritto l'intera sceneggiatura del film, di aver preparato anche tutti gli storyboard ma di essere stato bloccato dalla Disney. Correva l'anno 2015. "Ci sono andato vicinissimo" - ha detto Kosinski. "Ho fatto di tutto". Il film ruotava intorno all'idea che non fossero gli uomini a entrare in un universo videoludico ma che fosse il videogioco con i suoi personaggi a fare irruzione nel nostro mondo". Ecco cos'altro ha raccontato Joseph Kosinski:

Quella del 2015 era una Disney diversa. Quando ho fatto Tron: Legacy, non possedeva la Marvel, non possedeva Star Wars, era un campo da gioco per il fantasy e la fantascienza, ma quando possiedi anche quelle due cose, ha senso che tu investa il denaro in qualcosa di conosciuto invece che sostenere lo strambo studente di belle arti con le unghie smaltate di nero che se ne sta in un angolo. Ecco cos’era era Tron e in fondo va bene. In ogni modo, se avessi fatto Tron: Ascension, non avrei realizzato Fire Squad - Incubo di fuoco e non aver fatto i film che poi ho fatto, ma dovete ricordarvi che Tron non è stato un successo appena è uscito, mentre ora è un classico, un film di culto. E se anche Tron: Legacy lo diventasse, non potrei essere più contento.

Non possiamo dar torto a Kosinski. Visto che c'era più spazio per la sperimentazione e nessun franchise ingombrante da sfruttare all'inverosimile, il film poteva tranquillamente esser fatto. Uscito nel 2010, Tron Legacy era interpretato da Garrett Hedlund, Olivia Wilde, James Frain, Beau Garrett e Michael Sheen. In Tron, invece c’erano Jeff Bridges e Bruce Boxleitner.